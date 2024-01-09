Президент Грузии раскрыла истинное отношение к России

По словам Зурабишвили, Россия всегда казалась врагом не только ей, но и ее родным. Президент Грузии не исключила, что в некоторые периоды независимости ее страны кто-то мог думать об ином отношении с российской стороны, однако сегодня, по словам главы государства, предпосылок для этого нет.

«Нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», - отметила Зурабишвили.

В декабре в Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку присоединения Грузии к Евросоюзу. Участники акции призвали европейских лидеров предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Зурабишвили присоединилась к митингующим.