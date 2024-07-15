Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в Конституционном суде

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после покушения на экс-президента США Дональда Трампа сделал новое заявление о работе секретной службы страны. По мнению миллиардера, вина за случившееся лежит исключительно на этой структуре.

«Секретная служба виновата. И точка», - коротко написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети X.

Накануне Маск уже критиковал секретную службу, призвав главу ведомства покинуть пост после ЧП на предвыборном митинге Трампа.

Покушение на бывшего лидера Соединенных Штатов произошло 13 июля. В политика стреляли с расстояния около 140 метров с крыши постройки, которая находилась за пределами территории, где проходило мероприятие.

Трамп мог получить пулю в голову, но его спасло чудо: он вовремя повернулся и получил только ранение уха. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня политику сделали компьютерную томографию. Нарушений на обследовании, по данным CNN, не выявили.

Известно, что посетители перед митингом обращали внимание правоохранителей на подозрительного мужчину, но те проигнорировали их жалобы.

Из-за стрельбы на митинге погиб один зритель, еще двое пострадали. Расследование случившегося продолжается. Пока установлено, что огонь по политику открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс.