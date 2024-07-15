15 июля 2024, 14:05

Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в Конституционном суде

Global Look Press
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Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подаст иск в Конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иностранных агентах. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

«Президент сегодня оспорит „российский“ законопроект в Конституционном суде. Зурабишвили считает несовместимым с конституцией и антинациональным принятый „Грузинской мечтой“ закон. Если Конституционный суд примет заявление, то интересы Зурабишвили будет защищать Эка Беселия», - отметили журналисты.

Адвокат президента добавила, что Зурабишвили подаст иск с требованием проверить принятый закон на соответствие Конституции страны. По ее словам, статья № 78 подразумевает, что конституционные органы обязаны принять все меры для обеспечения интеграции страны в НАТО и Евросоюз.

Ранее Зурабишвили раскритиковала правящую партию Грузии из-за санкций ЕС и США.

Грузия Суд Законы
15 июля 2024, 12:02
Маск назвал виновных в покушении на Трампа
Global Look Press
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Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после покушения на экс-президента США Дональда Трампа сделал новое заявление о работе секретной службы страны. По мнению миллиардера, вина за случившееся лежит исключительно на этой структуре.

«Секретная служба виновата. И точка», - коротко написал бизнесмен в своем аккаунте в соцсети X.

Накануне Маск уже критиковал секретную службу, призвав главу ведомства покинуть пост после ЧП на предвыборном митинге Трампа.

Покушение на бывшего лидера Соединенных Штатов произошло 13 июля. В политика стреляли с расстояния около 140 метров с крыши постройки, которая находилась за пределами территории, где проходило мероприятие.

Трамп мог получить пулю в голову, но его спасло чудо: он вовремя повернулся и получил только ранение уха. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сегодня политику сделали компьютерную томографию. Нарушений на обследовании, по данным CNN, не выявили.

Известно, что посетители перед митингом обращали внимание правоохранителей на подозрительного мужчину, но те проигнорировали их жалобы.

Из-за стрельбы на митинге погиб один зритель, еще двое пострадали. Расследование случившегося продолжается. Пока установлено, что огонь по политику открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс.

США Стрельба Илон Маск Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 10:16
Трампу сделали томографию после покушения
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Кандидату в президенты США Дональду Трампу сделали КТ после покушения на предвыборном митинге, нарушений врачи не обнаружили. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Дональд Трамп прошел профилактическую компьютерную томографию после покушения, нарушений на обследовании не обнаружили», - отметили журналисты.

В субботу Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля ранила политика в ухо. Секретная служба США заявляла, что правоохранители уничтожили стрелка, который успел несколько раз выстрелить в сторону сцены с Трампом.

Подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше здания примерно в 100 метрах от места выступления Трампа, за территорией, на которой проходило предвыборное мероприятие.

США Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 09:33
Трамп заявил о возможном прекращении двух дел в отношении него
Global Look Press
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Президент США Джо Байден может попросить Минюст прекратить два дела в отношении своего оппонента в предвыборной гонке предпринимателя Дональда Трампа. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью New York Post.

«Он также заявил, что, „по нашим сведениям“, Байден прикажет министерству обороны прекратить два преследования Трампа», - отметили авторы материала.

При этом пока нет никакой другой информации о том, что Байден действительно пойдет на такую меру. Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам кандидат в президенты называет судебный процесс попыткой демократического истеблишмента помешать ему снова попасть в Белый дом.

Накануне в штате Пенсильвания произошло покушение на Трампа. Предварительно, в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо Трампа, не причинив ему серьезных травм. Всего пострадали несколько зрителей, один из них скончался.

США Уголовное дело Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден

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