Президент Грузии не признала итоги прошедших выборов

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«Спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны… Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», - сказала она.

Ранее ЦИК Грузии завершил подсчет данных со всех избирательных участков.

Правящая партия «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 54,2% голосов. У прошедшей в парламент Грузии коалиции оппозиционных партий - 37% голосов.

Оппозиционные партии «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» назвала конституционным переворотом итоги выборов в парламент. Одна из лидеров оппозиции Елене Хоштария заявила, что с 27 октября в Грузии планируют провести митинги.