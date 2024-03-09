Президент Франции Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.

«Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», - указано в добавленной статье.

Закон президент подписал в Международный женский день. Поводом для появления этого законопроекта стали выступления активистов во Франции после того, как в США отменили право на аборт.

Ранее феминистки в Польше 8 марта собрались на уличной акции протеста. Они устроили митинг, чтобы добиться доступности средств «аварийной контрацепции» без рецептов. Аборты в Польше запрещены с 1993 года.