Президент Финляндии призвал отказаться от воинственных слов в адрес России

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Стубб подчеркнул, что нужно сосредоточиться на помощи Украине и подготовить свои вооруженные силы к возможному конфликту.

Финский лидер заявил, что его беспокоят разговоры о планах России «протестировать» пятый пункт о коллективной обороне НАТО.

«Я думаю, нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно», - сказал Стубб.

Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года. Российская сторона предупредила соседей, что ответит на это укреплением границ и развернет дополнительное вооружение.

В марте президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит у финской границы войска и средства поражения. Вступление Финляндии в НАТО он назвал глупым шагом.