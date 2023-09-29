Президент Финляндии предрек «трудности» на границе с Россией

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По словам президента Финляндии, последние полтора года обстановка на финско-российской границе достаточно спокойная. Однако, как считает Ниинисте, это ощущение может быть обманчивым.

«Несомненно, в будущем нас ждут трудности. Это очевидно», - сказал он.

Власти Финляндии ввели режим круглосуточного контроля на КПП «Нейден» на границе с Норвегией для недопущения въезда автомобилей из России через норвежскую границу. Совместный патруль из сотрудников таможен обеих стран круглосуточно дежурит в районе КПП.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен до этого признавала, что антироссийские ограничения вредят простым людям. По ее словам, у Запада не оставалось другого варианта. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такую формулировку хамской.

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