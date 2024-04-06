Президент Финляндии поддержал решение о бессрочном закрытии границ с Россией

«Решение сохранить восточную границу закрытой - правильное решение», - заявил Стубб.

Глава государства считает, что действия правительства позволили избежать хаоса, границу закрыли, чтобы ситуация с беженцами не вышла из-под контроля.

В четверг правительство Финляндии продлило на неопределенный срок закрытие автомобильных КПП на границе с Россией. С 15 апреля приостановят работу пограничные пункты для морского транспорта, в том числе прогулочных судов.

В ближайшее время Финляндия не сможет восстановить отношения с Россией, считает посол в Хельсинки. Возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет, Финляндия стала страной НАТО.