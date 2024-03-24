Президент Эстонии ужаснулся жестокости теракта в Crocus City Hall
Президент Эстонии Алар Карис осудил теракт в Crocus City Hall. Он заявил, что произошедшее ужасает жестокостью. Об этом эстонский лидер написал в соцсети Х.
«Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме. Смертоносная террористическая атака на „Крокус сити холл“ ужасает своей жестокостью», - отметил Карис Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по поводу трагедии в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган резко осудил теракт и пожелал гражданам РФ терпения. Он также подчеркнул, что Турция готова активно сотрудничать в области борьбы с терроризмом.