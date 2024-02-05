05 февраля 2024, 05:44

Президент Emirates раскритиковал Boeing за падение качества самолетов

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Глава авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк раскритиковал американскую корпорацию Boeing за «прогрессирующее» снижение стандартов качества. Об этом он заявил в интервью The Financial Times.

По его словам, у корпорации остался «последний шанс» для устранения ошибок. Появление последней он объяснил недостатками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.

Кларк также предупредил, что отправит своих инженеров для наблюдения за производственными линиями компании, причем впервые.

«Тот факт, что нам приходится это делать, является свидетельством того, что произошло. В прежние времена это не было бы санкционировано», - подчеркнул глава Emirates.

Глава авиакомпании предупредил корпорацию, что они должны не только пересмотреть собственные производственные процессы, но и прививать культуру безопасности, причем наивысшую.

Кларк уверен, что при желании Boeing сможет вернуть себе былую славу производителя надежных самолетов, но для начала компании «нужно навести порядок в доме».

Ранее авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта.

США Авиация Самолеты Авиакомпании
05 февраля 2024, 03:40
«Устали от глупостей». Французский политик призвал снять санкции с России
РИА «Новости»
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Франции нужно отменить антироссийские санкции, чтобы вернуть дешевый газ. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Политик пожаловался на резкий рост цены на газ: с июля она увеличилась с 5,5% до 10,5%. Филиппо назвал эту ситуацию «безумием», которое коснется множества французских предприятий и миллионов домохозяйств.

Политик выразил уверенность, что рост цен связан с антироссийскими санкциями, из-за которых французы вынуждены покупать более дорогой газ. Он призвал власти Франции к выходу из Евросоюза и прекращению экономической войны против РФ.

«Французы более чем устали от всех этих глупостей!» - заявил Филиппо.

Ранее Филиппо раскритиковал решение Макрона предоставить французский ядерный потенциал в распоряжение Евросоюза. По его мнению, это приблизит ядерную войну с Россией.

Газ Санкции Россия Франция
05 февраля 2024, 02:49
Ветеринары предупредили, что пандемия повлияла на агрессию собак
Freepik
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Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане — они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).

Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане - они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).

Эксперты рассказали, что первые четыре недели жизни щенков играют важную роль в социализации животных, определяя их будущий характер. В это время они перенимают поведенческие нормы.

Если этого не происходит, то могут возникнуть отклонения. Изоляция из-за пандемии не позволила щенкам социализироваться, поэтому теперь ветеринары столкнулись с последствиями этого.

В Калифорнии в 2022 году на 70% выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов собак, если сравнить с данными 2005 года.

Ветеринары также посоветовали владельцам агрессивных собак как можно раньше обратиться к специалистам, специализирующимся на поведении животных.

Ранее Кинолог Александр Малиновский в разговоре с RT посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их. По его словам, самое лучшее решение - отойти в сторону и попытаться быстро найти другой маршрут.

США Врачи Собаки Животные Коронавирус в России и в мире
04 февраля 2024, 23:38
Стали известны темы переговоров Путина и Эрдогана
РИА «Новости»
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Турецкие власти рассчитывают обсудить с президентом России Владимиром Путиным Сирию, зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил телеканалу A Haber.

«Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - региональные события. Особенно проблема Газы. Как вы знаете, Россия находится в более близкой к нам позиции по войне в Газе», - отметил он.

На встрече планируется поднять астанинский процесс, в котором страны являются партнерами. Кроме того, для обсуждение подготовили вопросы, связанные с Рабочей партией Курдистана и ее сирийским ответвлением.

Глава МИД напомнил, что Россия и Турция наладили большую торговлю энергоносителями, поэтому поставка недорогой энергии является крайне важной темой для Анкары.

Владимир Путин отправится с визитом в Турцию в феврале. Предстоящие переговоры с лидером страны находятся в стадии подготовки. По мнению турецкого аналитика Энгина Озера, Эрдоган предложит Путину возобновить мирные переговоры на Украине.

Турция Россия Владимир Путин
04 февраля 2024, 22:15
Устойчивость российской экономики поразила западных экспертов
РИА «Новости»
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Западные эксперты удивились устойчивости российской экономики, которая продолжила уверенно развиваться на фоне беспрецедентного санкционного давления. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду», - отметили журналисты.

Российские власти добились того, чтобы попытки Запада по ограничению доходов страны от продажи энергоносителей провалились. Кроме того, Россия увеличила оборонные расходы и смогла выбраться из рецессии.

Ранее президент Владимир Путин в шутку заявил, что хотел бы показать известный жест всем тем, кто предсказывал крах России. На площадке форума «Все для Победы!» в Туле он заявил, что российская экономика, несмотря на западные прогнозы, продолжает расти и уже стала крупнейшей в Европе. Он не сомневается в том, что такие показатели роста будут увеличиваться и в дальнейшем.

По словам Путина, Россия доказала свою самодостаточность всему миру. В этом и заключается главное проявление ее суверенитета.

Санкции Россия Запад Владимир Путин Экономика

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