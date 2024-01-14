14 января 2024, 07:27

Президент Эквадора выступил за расширение экономического сотрудничества с Россией

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Эквадорский лидер Даниэль Нобоа показал открытость к расширению сотрудничества с Россией в экономической сфере. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Эквадоре Владимир Спринчан.

До избрания Нобоа руководил группой парламентской дружбы с Россией и посетил Москву в 2022 году. Спринчан отметил, что президент Эквадора стремится не только сохранить связи между странами, но и расширить сотрудничество.

«Не только к увеличению объемов, но и к расширению номенклатуры торгового-экономического взаимодействия между нашими странами», - указал посол.

Он напомнил, что предыдущий эквадорский лидер Гильермо Лассо заморозил отношения государств. Многие предложения, в том числе участие российского бизнес-сообщества в различных проектах на территории Эквадора, остаются в силе, подчеркнул дипломат.

Спринчан также рассказал, что он стал первым зарубежным послом, которого Нобоа принял после своей инаугурации.

Ранее дипломат сообщил, что поставки Эквадором российской техники в США станут недружественным шагом. По мнению Спринчана, Белый дом может направить это оборудование на Украину.

Россия Экономика Эквадор
14 января 2024, 08:37
Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в Японии
Unsplash
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Сильное извержение вулкана зафиксировали на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Вулкан во время извержения выбросил камни на расстояние одного километра от кратера. По мнению специалистов из метеорологического агентства Японии, радиус в два километра является самым опасным. Сейсмологи присвоили извержению третий уровень опасности и запретили жителям подниматься в гору.

После начала стихийного бедствия при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создали кризисный штаб.

Ранее из-за землетрясений в Японии погибли более 200 человек. Подземные толчки магнитудой 4,6 возникли в префектуре Исикава. Из-за стихийного бедствия пострадали более 500 человек , еще 323 японцев пропали без вести. От подземных толчков повредились дороги и дома. В регионе возникли неполадки с электричеством и отоплением.

Telegram-канал РЕН ТВ показал видео с последствиями землетрясения. На кадрах видно, как потоки воды сносили корабли, машины и крыши домов.

Природа Япония Вулканы
14 января 2024, 08:14
Лидеры конгресса США договорились продлить финансирование правительства до марта
Unsplash
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Лидеры обеих палат американского конгресса согласовали проект временного финансирования правительства, его продлят до марта. Об этом сообщила газета Politico.

Финансирование для федеральных ведомств продлят до 1 марта, а для других - до 8 марта.

«Лидеры конгресса на следующей неделе предложат принять двухуровневую временную меру до марта», - указали в издании.

План по подготовке списка из 12 законопроектов о расходах на нынешний финансовый год одобрил спикер нижней палаты Майк Джонсон. Ранее республиканец выступал против идеи еще одного краткосрочного продления финансирования.

В январе американский президент Джо Байден заявил о достижении соглашения по финансированию правительства. По словам лидера США, эта мера предотвратит «ненужный шатдаун».

По информации Bloomberg, Белый дом призвал министерства подготовиться к приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования. Из-за шатдауна тысячи сотрудников ведомств могут лишиться зарплат и уйти в бессрочный отпуск.

США Конгресс США
14 января 2024, 07:47
Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за пропалестинских митингующих
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Секретная служба США эвакуировала сотрудников Белого дома и представителей прессы из-за пропалестинского митинга. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Во время демонстрации в защиту палестинцев митингующие прошли маршем возле Белого дома и повредили его ограду. Протесты начались после ударов США по Йемену. Демонстранты во время митинга бросали предметы в полицию и демонстрировали «деструктивное поведение».

«Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, перевела сотрудников Белого дома и представителей СМИ в другое место во время пропалестинского протеста», - процитировал телеканал заявление секретной службы охраны.

Ранее США и Великобритания атаковали йеменских хуситов, которые нападали на связанные с Израилем торговые суда в Красном море. Военные 13 января ударили по военно-морской базе армии Йемена, с которой боевики запускали ракеты. В ночь с 11 на 12 января американские и британские ВМС обстреляли четыре йеменских провинции.

США Белый дом в США Протесты Митинги Полиция Конфликт Израиля и Палестины Йемен
14 января 2024, 05:15
Мир еще никогда не был так близок к Третьей мировой войне — Трамп
РИА «Новости»
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Мир еще никогда не был так близок к Третьей мировой войне. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова. Его слова передало РИА «Новости».

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу Третью мировую, я знаю всех этих людей», - заявил он.

Политик отметил, что США стали «слабым и неэффективным государством», когда к власти пришел нынешний лидер Джо Байден. Он назвал своего оппонента очень некомпетентным, способным только на жульничество в выборах и фальсификации их результатов.

Ранее стало известно, что посланник американского лидера по климатическим вопросам Джон Керри сложит полномочия этой зимой и начнет помогать Байдену в предвыборной кампании. По его словам, переизбрание действующего лидера Америки будет «самым большим» изменением в сфере климата.

США Войны Дональд Трамп Джо Байден Выборы

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