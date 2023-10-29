Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военному

Глава государства не удержал знамя в руках и ударил его верхушкой по голове военнослужащего, из-за чего у последнего слетела фуражка.

После этого президент заявил, что он искренне сожалеет о произошедшей ситуации.

«Считаю правильным хотя бы таким образом извиниться за психологический и физический ущерб, причиненный представителю Замковой гвардии во время церемонии с боевым знаменем. Я не хотел разнообразить традиционную процедуру новым элементом, а просто не удержал вес», - написал Павел в социальной сети X.

Ранее в очередную конфузную историю попал американский лидер Джо Байден. Во время выступления перед спонсорами своей президентской кампании он рассказал о выступлении группы ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, однако спустя несколько минут забыл про это и повторил свой рассказ снова.