Президент Бразилии ответил на приглашение в Россию на День Победы

Президенты связались 27 января, чтобы обсудить темы двусторонней и глобальной повестки. В их числе - председательство Бразилии в БРИКС, создание Глобального альянса против голода и бедности на площадке G20, мирные инициативы.

«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне 9 мая и заявил о своем намерении присутствовать», - уточнила пресс-служба.

Несмотря на попытки Запада сорвать участие иностранных делегаций в памятных мероприятиях, на парад Победы, кроме президента Бразилии, приедут лидеры Сербии и Словакии. Путин лично пригласил глав государств СНГ.