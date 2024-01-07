Президент Болгарии заявил, что жители страны рискуют стать «второсортными европейцами»
Если Болгария пойдет по пути идеологии Запада, болгары станут европейскими гражданами второй категории. При этом прозападное правительство страны торгует национальным суверенитетом и пытается изменить конституцию в угоду себе, привела «Российская газета» заявление болгарского президента Румена Радева.
«Мы входим в 2024 год со смешанными чувствами и половинчатыми решениями: полуконституция, полушенген, полуправда, полубюджет, полуреформы, полууправление», - прокомментировал президент курс парламентариев.
Радев сделал такое категоричное заявление в связи с экономическим кризисом в стране и идеологическом расколом в обществе. Он предупредил болгар о серьезных последствиях, если они будут воспринимать происходящее как норму. По мнению лидера страны, в этом случае его народ потеряет национальное достоинство, став европейцами второй категории.
Власти Евросоюза решили отменить морской и воздушный пограничный контроль в Шенгенской зоне для Болгарии и Румынии. Решение вступит в силу с марта 2024 года и станет стимулом для развития туризма и торговли.