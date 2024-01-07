07 января 2024, 05:28

Президент Болгарии заявил, что жители страны рискуют стать «второсортными европейцами»

РИА «Новости»
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Если Болгария пойдет по пути идеологии Запада, болгары станут европейскими гражданами второй категории. При этом прозападное правительство страны торгует национальным суверенитетом и пытается изменить конституцию в угоду себе, привела «Российская газета» заявление болгарского президента Румена Радева.

«Мы входим в 2024 год со смешанными чувствами и половинчатыми решениями: полуконституция, полушенген, полуправда, полубюджет, полуреформы, полууправление», - прокомментировал президент курс парламентариев.

Радев сделал такое категоричное заявление в связи с экономическим кризисом в стране и идеологическом расколом в обществе. Он предупредил болгар о серьезных последствиях, если они будут воспринимать происходящее как норму. По мнению лидера страны, в этом случае его народ потеряет национальное достоинство, став европейцами второй категории.

Власти Евросоюза решили отменить морской и воздушный пограничный контроль в Шенгенской зоне для Болгарии и Румынии. Решение вступит в силу с марта 2024 года и станет стимулом для развития туризма и торговли.

Туризм Болгария Торговля Запад Евросоюз Кризис
07 января 2024, 04:04
Обама рассказал Байдену, как победить Трампа на выборах
РИА «Новости»
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Экс-президент США Барак Обама посоветовал главе Белого дома Джо Байдену усилить предвыборную кампанию поскольку обеспокоен возможной победой на выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Обама лично разговаривал с Байденом и его помощниками о необходимости реструктуризировать кампанию. По мнению политика, штаб американского лидера нужно наделить полномочиями, которые позволят принимать решения без предварительного согласования с Белым домом.

Он также заявил о необходимости начать более агрессивную предвыборную кампанию. Обама посоветовал Байдену пообщаться с бывшими сотрудниками своего предвыборного штаба, которые провели успешную кампанию по переизбранию в 2012 году.

Власти Великобритании начали собирать досье на политические взгляды Дональда Трампа , на случай, если его переизберут на второй срок осенью 2024 года.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
07 января 2024, 03:15
Икону со Сталиным выставили на Рождество в соборе Святой Троицы в Грузии
РИА «Новости»
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В храме Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси выставили житийную икону с Иосифом Сталиным. Об этом сообщил грузинский оппозиционный политик Гиорги Канделаки в социальной сети X.

В августе 2023 года часть скалы обрушилась возле средневекового монастыря Шиомгвиме , расположенного недалеко от Мцхеты, в 30 километрах от Тбилиси на левом берегу реки Мтквари. Здание монастыря и другие постройки повреждений не получили, но въезд в храм ограничили на неопределенное время. В результате обрушения скалы никто не пострадал. К месту происшествия выехали геологи.

В подтверждение своих слов политик опубликовал видео с иконой. В одном из сюжетов клейма действительно можно увидеть человека в шинели, похожего на генерального секретаря ЦК КПСС. Гиорги Канделаки назвал появление этой иконы «успехом российской информационной военной машины».

Грузия РПЦ Православие Религия Иосиф Сталин Православное рождество
07 января 2024, 02:48
Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет свой пост
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Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что досрочно покинет пост ради должности в Европарламенте. Чиновник заявил об участии в выборах, написало РИА «Новости».

Он отметил, что две эти должности нельзя совмещать, поэтому он подаст заявление об уходе до дня, когда пройдет присяга новоизбранных депутатов 16 июля.

Выборы депутатов Европарламента пройдут в июне 2024 года. Вероятнее всего, Мишель станет главным кандидатом от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение».

«Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы», - заявил Мишель.

Он не сообщил, претендует ли на пост спикера Европарламента или должность еврокомиссара от Бельгии. Однако рассказал о саммите в начале июне. По его словам, преемник должен начать работу уже летом. Если же этого не случится, то главой Евросовета станет Венгрия.

Власти Венгрии считают, что реализация архитектуры безопасности Европы без России невозможна. По этой причине с РФ нужно договориться, а не исключать эту страну отовсюду.

Венгрия Депутаты Россия Европарламент Выборы
07 января 2024, 02:05
Контроль России над Арктикой признали в Британии
РИА «Новости»
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Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной «войне», которая разгорается в Арктике. Россия уже одерживает победу в этом противостоянии благодаря своим ледокольными технологиям, об этом написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.

«В то время как Запад пытается отстоять свои интересы на Крайнем Севере, Россия уже заняла стратегическую позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике», - указал он.

Журналист напомнил, что Россия имеет самый крупный современный флот в мире, что также является преимуществом в разворачивающейся «глобальной войне» за контроль над природными ресурсами и торговыми путями Арктики.

По словам Аверре, российские власти вложили с 2014 года в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом «огромные средства».

Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг ранее сообщил, что США заявили о планах получить новые территории в Арктике.

Россия Арктика Запад

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