Президент Болгарии заявил, что жители страны рискуют стать «второсортными европейцами»

«Мы входим в 2024 год со смешанными чувствами и половинчатыми решениями: полуконституция, полушенген, полуправда, полубюджет, полуреформы, полууправление», - прокомментировал президент курс парламентариев.

Радев сделал такое категоричное заявление в связи с экономическим кризисом в стране и идеологическом расколом в обществе. Он предупредил болгар о серьезных последствиях, если они будут воспринимать происходящее как норму. По мнению лидера страны, в этом случае его народ потеряет национальное достоинство, став европейцами второй категории.

Власти Евросоюза решили отменить морской и воздушный пограничный контроль в Шенгенской зоне для Болгарии и Румынии. Решение вступит в силу с марта 2024 года и станет стимулом для развития туризма и торговли.