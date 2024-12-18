Президент Азербайджана попросил у России деньги на восстановление Нагорного Карабаха

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«Мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что первый инвестиционный проект уже осуществили в Джабраильском районе. Под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова там открыли сервисный центр «КамАЗ».

Алиев добавил, что сейчас делегация Татарстана находится в Баку и он планирует встретиться с Миннихановым.

В сентябре 2023 года Азербайджан проводил в Нагорном Карабахе «контртеррористическую операцию». Спустя несколько дней республика вернулась в состав Азербайджана.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это высказывание как «унижение народа» Армении.

В июне Армения и Азербайджан провели делимитацию границы и начали ее демаркацию. После этого из Нагорного Карабаха ушли и российские миротворцы.