Президент Азербайджана назвал виновника новых проблем на Южном Кавказе

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«Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию. Если в регионе (Южный Кавказ - прим. ред.) возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», - сказал он.

Ранее, 6 октября, азербайджанский МИД обвинил французского президента Эммануэля Макрона в лицемерии. Речь идет о ситуации вокруг пятисторонней встречи Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС.

Лидер Азербайджана и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменили визит. Глава Франции заявил журналистам, что позвонит Алиеву и «сохранит давление» на него. После этого азербайджанский МИД сообщил, что Баку и Анкара не отказывались от участия во встрече - это Париж выступал против присутствия турецкой стороны.

Если на Южном Кавказе начнутся новые конфликты - в этом будет виновата Франция. Об этом сообщил лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, слова президента опубликовали на его сайте.