Президент Аргентины поцеловал актрису перед зрителями театра

Аргентинский лидер прибыл в Мар-дель-Плату и посетил шоу в театре. После выступания актрисы он по приглашению вышел на сцену и страстно расцеловал возлюбленную. Один из зрителей рассказал журналу, что после этого пара вышла из театра и направилась в отель, в котором остановился президент.

Telegram-канал Baza уточнил, что после поцелуя Милей прокричал: «Да здравствует свобода, черт возьми!» Видеозапись с выступлением президента показали в эфире аргентинских каналов.

Ранее в Аргентине начались протесты из-за новых реформ. Несколько тысяч человек собрались в столице и выступили против действий Милея. Протестующие назвали незаконными реформы по либерализации экономики. По мнению демонстрантов, из-за нововведений государственные компании смогут попасть в частные руки.

Президент Аргентины Хавьер Милей прямо на сцене театра Roxy страстно поцеловал свою подругу - актрису Фатиму Флорес. Об этом сообщил журнал Parati.