Президент Аргентины Хавьер Милей вновь поклялся закрыть Центробанк

Милей напомнил о своих планах в ответ на вопрос о дедолларизации экономики. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает необходимым закрытие ЦБ, несмотря на противоположное мнение некоторых сторонников.

В первые недели президентского срока Милея эксперты начали сомневаться в его реальном желании избавиться от Центробанка. Известный громкими высказываниями либертарианец начал работу прагматичными мерами, а выбранный президентом на пост главы ЦБ Сантьяго Баусили пообещал сохранить институт. Во всем мире не более 10 стран обходятся без единого банка-регулятора: в их число входят микрогосударства, такие как Монако и Андорра.

Милей подчеркнул, что первые недели работы нового правительства оказались успешными. В декабре показатель месячной инфляции упал ниже 30%, однако Аргентина остается страной с наиболее высоким ростом цен в Латинской Америке.

Ранее Милей официально отказался от участия Аргентины в БРИКС.