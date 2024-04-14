Президент Аргентины бросил возлюбленную из-за работы

«Мы решили закончить наши отношения и поддерживать дружбу, учитывая, как мы друг друга любим, уважаем и обожаем», - написал он.

По словам Милея, на расставание с Флоренс повлияла работа: Фатима получила выгодные предложения о сотрудничестве в США и Европе. А он как президент Аргентины постоянно находится в рабочих поездках. Поддерживать нормальные отношения при долгой разлуке будет проблематично, отметил аргентинский лидер.

Милей и Флорес познакомились во время президентской избирательной кампании в Аргентине на одном из местных телешоу. Актриса известна тем, что изображала бывшую главу страны Кристину Фернандес де Киршнер в телепрограмме Periodismo Para Todos.

Ранее Хавьер Милей передумал повышать себе зарплату из-за критики оппозиции.