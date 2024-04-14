14 апреля 2024, 19:34

Президент Аргентины бросил возлюбленную из-за работы

Global Look Press
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Президент Аргентины Хавьер Милей объявил в соцсети Х о расставании со своей девушкой, актрисой Фатимой Флорес. Пара встречалась с лета прошлого года.

«Мы решили закончить наши отношения и поддерживать дружбу, учитывая, как мы друг друга любим, уважаем и обожаем», - написал он.

По словам Милея, на расставание с Флоренс повлияла работа: Фатима получила выгодные предложения о сотрудничестве в США и Европе. А он как президент Аргентины постоянно находится в рабочих поездках. Поддерживать нормальные отношения при долгой разлуке будет проблематично, отметил аргентинский лидер.

Милей и Флорес познакомились во время президентской избирательной кампании в Аргентине на одном из местных телешоу. Актриса известна тем, что изображала бывшую главу страны Кристину Фернандес де Киршнер в телепрограмме Periodismo Para Todos.

Ранее Хавьер Милей передумал повышать себе зарплату из-за критики оппозиции.

Аргентина Отношения Работа
14 апреля 2024, 20:29
Иран при ударе по Израилю использовал гиперзвуковое оружие
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Ирана в ходе атаки на израильскую авиабазу Неватим направили не меньше семи гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.

«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана, поразили авиабазу Неватим. Израильские военные не перехватили ни одну из них», - указали журналисты.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Ирана беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля.

Позже президент США Джо Байден заявлял, что американские военные оказали помощь Израилю и сбили большую часть ракет и дронов. Он высоко оценил работу подразделений в обороне израильской территории.

Израиль Ракеты Иран
14 апреля 2024, 20:12
ЕС расширит санкции против Ирана после атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Список действующих против Ирана санкций расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после онлайн-встречи с лидерами стран G7. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЕС.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить производство беспилотников и ракет в Исламской Республике.

«Совместно с лидерами стран G7 мы самым решительным образом осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль <…> Мы рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, по программам производства беспилотников и ракет», - заявила фон дер Ляйен.

Она выразила солидарность и поддержку Израилю и подчеркнула, что Евросоюз подтвердил свою приверженность к обеспечению безопасности страны.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран в рамках операции «Правдивое обещание» запустил в сторону Израиля большое количество беспилотников и ракет. Главными целями атаки назвали авиабазу Неватим возле города Беэр-Шева и информационный центр израильских войск на границей с Сирией. Руководитель Генштаба Ирана отчитался о поражении всех целей.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что 99% из 300 воздушных объектов поразили средства ПВО. Он признал, что несколько ракет упали около авиабазы, но это не сказалось на ее работе.

G7 Израиль Еврокомиссия Санкции Иран
14 апреля 2024, 20:10
США заявили о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»
РИА «Новости»
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После теракта в «Крокус Сити Холле» Соединенные Штаты делились информацией с спецслужбами России по прямому запросу. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси, ее слова привели в Telegram-канале посольства.

Дипломат заверила, что Вашингтон будет предоставлять Москве информацию, «реальные и глубокие разногласия с Кремлем» на это не повлияют.

«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», - добавила она.

По данным Госдепа, США передали России детальную информацию о готовящейся террористической атаке незадолго до нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», жертвами которой стали 145 человек.

Газета The New York Times написала о том, что американские спецслужбы не стали отправлять информацию об угрозе теракта из опасений, что в России могут узнать об их источниках разведданных.

США Кремль Госдеп США Россия Теракт в «Крокусе»
14 апреля 2024, 19:52
Израиль отменил удары по Ирану по совету Байдена
Global Look Press
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Кабинет военного времени Израиля настаивал на ответном ударе в качестве реакции на атаку Ирана. После разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена от такого развития событий отказались, сообщила газета The New York Times.

«Кабинет военного времени Израиля теперь соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана», - отметили в материале.

Авторы статьи указали, что ответа от Израиля не последовало после того, как Нетаньяху поговорил по телефону с Байденом. В газете отметили, что удары Ирана нанесли относительно небольшой ущерб.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран впервые в истории нанес мощный удар по Израилю с воздуха, задействовал порядка 300 снарядов различного типа. В отражении атаки участвовали американские военные. В результате крылатые ракеты и беспилотники не достигли Израиля.

США Израиль Военные Иран Джо Байден

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