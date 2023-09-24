Президент Абхазии подписал указ об осеннем призыве

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«С 1 октября по 31 декабря 2023 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу», - сказано в тексте документа.

Согласно указу, военнослужащих, срок службы которых по призыву истек, будут уволены.

В России осенний призыв также проходит с 1 октября по 31 декабря. Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета начнется в РФ с 2025 года. Отложить начало функционирования реестра пришлось из-за жестких требований с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что в России якобы увеличивают срок службы по призыву. Однако эта информация оказалась фейковой. Минобороны РФ заявляло, что срок службы по призыву меняться не будет и останется на уровне 12 месяцев.