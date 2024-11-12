12 ноября 2024, 03:10

Президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание после стычки у здания СГБ

РИА «Новости»
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После потасовки у здания Службы госбезопасности в Сухуме президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза. Главы силовых ведомств доложили о мерах по предотвращению противоправных действий, сообщило издание «Апсныпресс».

Главе государства рассказали, что у здания парламента напали на депутата. Нападавших задержали - после этого сторонники оппозиции двинулись к зданиям МВД и Службы госбезопасности республики. Произошли стычки, были попытки прорыва ворот, уточнил министр внутренних дел Роберт Киут.

«После инцидента, который имел место сегодня, были установлены и задержаны четыре человека <…> Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания», - добавил генпрокурор республики Адгур Агрба.

На акции протеста вышли десятки жителей Сухума. Неизвестный попытался протаранить ворота здания Службы госбезопасности.

Абхазия Протесты Дороги Полиция
12 ноября 2024, 03:23
Чехи выразили мнение о жизни при социализме
РИА «Новости»
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Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас. За последние пять лет число людей, которые думают подобным образом, увеличилось на 4%, свидетельствуют данные социологического опроса Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

«Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше. <…> При этом количество сторонников нынешней системы власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%», - говорится в документе.

Чехи также оценили политическую систему в стране при коммунистах, 20% из опрошенных считают ее положительной, а 51% оценили ее негативно. Исследование проводили с 10 июня по 31 августа, в нем приняла участие одна тысяча человек.

Ранее чешские власти разрешили десяткам граждан вступить в ВСУ. При этом чешское законодательство исключает возможность участия чехов в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента.

Исследования Чехия Опросы Наука
12 ноября 2024, 00:56
Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией
РИА «Новости»
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Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“, заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», - заявили журналисты.

Указ подписали 11 ноября.

Также 9 ноября на российском официальном правовом сайте выложили подписанный Владимиром Путиным закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Этот документ заменил базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между обоими государствами, который заключили 9 февраля 2000 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о якобы присутствии северокорейских военных в зоне СВО. Он отметил, что говорящие об этом представители США сами признают недостаток доказательств.

Заключенные Северная Корея Законы Россия КНДР Владимир Путин
12 ноября 2024, 00:05
МИД назвал голосование против резолюции РФ по нацизму расхождением слов с делом
РИА «Новости»
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Третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, но против документа проголосовали 54 государства. В их числе оказались США, Канада, Франция, Германия, Украина и Япония. Страны Запада тем самым показали, что их слова о якобы осуждении любых форм дискриминации расходятся с реальными действиями, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Российскую резолюцию поддержали 116 стран, еще 11 воздержались.

«Целый ряд делегаций заявляли о том, что они категорически осуждают любые проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нацизма и неонацизма. Тем не менее, они голосуют против этой резолюции <…> Где последовательность? Когда мы дождемся того, что их слова будут совпадать с делами?» - задался вопросом Лукьянцев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала полный список стран, проголосовавших против осуждения расизма и за героизацию нацизма.

В странах НАТО устанавливается фашистская идеология , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в альянсе это становится нормой.

Запад МИД РФ ООН
11 ноября 2024, 20:50
Ежегодный многотысячный марш националистов начался в Варшаве
РИА «Новости»
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Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы — там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.

Одиннадцатого ноября в Польше отметили 106 лет со дня обретения независимости. В этом году марш организовали под лозунгом «Сила великой Польши - это мы». Президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск не стали участвовать в мероприятии. Первый отправился в Азербайджан, второй проходит лечение после перенесенной операции.

В начале мая жители Варшавы вышли на городские улицы с требованием прекратить втягивание Польши в конфликт на Украине. Участниками шествия стали несколько сотен горожан.

Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы - там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.

Европа Польша

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