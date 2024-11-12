Президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание после стычки у здания СГБ
После потасовки у здания Службы госбезопасности в Сухуме президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза. Главы силовых ведомств доложили о мерах по предотвращению противоправных действий, сообщило издание «Апсныпресс».
Главе государства рассказали, что у здания парламента напали на депутата. Нападавших задержали - после этого сторонники оппозиции двинулись к зданиям МВД и Службы госбезопасности республики. Произошли стычки, были попытки прорыва ворот, уточнил министр внутренних дел Роберт Киут.
«После инцидента, который имел место сегодня, были установлены и задержаны четыре человека <…> Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания», - добавил генпрокурор республики Адгур Агрба.
На акции протеста вышли десятки жителей Сухума. Неизвестный попытался протаранить ворота здания Службы госбезопасности.