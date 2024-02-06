Претензии Трампа на юридический иммунитет отклонили

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«У Дональда Трампа нет иммунитета от преследования по предполагаемым преступлениям, которые он совершил во время своего президентства», - заявили в суде.

Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматривают попытки Трампа изменить проигранные выборы, включая штурм Капитолия, буксует из-за необходимости прояснить вопрос о применимости президентского иммунитета.

По данным СМИ, экс-президент США собирается обжаловать решение суда.

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году. Политик своими действиями «спровоцировал восстание», сообщил RT.

Ранее экс-президент США стал участником очередного дела. Трампа обвинили в мошеннической схеме.