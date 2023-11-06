Претензии к санкциям против России объяснили в Индии

По его словам, такой подход заключается в прошлом европейского континента и отношении стран к конфликтам, которые не касаются их напрямую.

«По своей сути эти санкции являются рычагами, которые есть в наличии у развитых экономик. Они основаны на инструментах, полномочиях и механизмах, которые создавали много лет назад. Поэтому Запад использует эти возможности, когда ему удобно», - сказал Джайшанкар.

Глава ведомства подчеркнул, что санкции начинают действовать, когда затрагиваются интересы самих западных стран, без учета мнения ООН.

«Когда на карте лежат их интересы, то они делают это. Сама концепция санкций во многих частях мира воспринимается по-разному», - заметил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на место доминировавших ранее экономик приходят другие , в том числе и Россия.