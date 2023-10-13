Читайте нас в:

По данным агентства, Лю Чжэньли может возглавить Минобороны Китая до Сяншаньского форума - крупного семинара по международной безопасности. Он пройдет в Пекине с 29 по 31 октября.

Одним из преимуществ главы Генштаба стало то, что он, в отличие от нынешнего министра обороны, не находится под западными санкциями, указало Reuters. Кроме того, Лю Чжэньли - один из немногих китайских руководителей, обладающих боевым опытом. Он принимал участие в пограничных боях с вьетнамскими войсками в 1986 году.

В середине сентября газета Financial Times , сославшись на источники, знакомые с разведданными США, сообщила об отстранении Ли Шанфу. До этого СМИ обратили внимание, что глава Минобороны КНР якобы не появлялся на публике две недели и отказался от встречи с военными Вьетнама. В Соединенных Штатах предположили, что министр обороны Китая находится под следствием по подозрению в коррупции.

Информацию об исчезновении Ли Шанфу прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Она заявила, что ведомству ничего об этом неизвестно.