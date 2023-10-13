Претендента на замену пропавшему министру обороны нашли в Китае — СМИ
Главу Генштаба армии КНР Лю Чжэньли могут назначить новым министром обороны Китая вместо пропавшего из публичного поля Ли Шанфу. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Лю Чжэньли может возглавить Минобороны Китая до Сяншаньского форума - крупного семинара по международной безопасности. Он пройдет в Пекине с 29 по 31 октября.
Одним из преимуществ главы Генштаба стало то, что он, в отличие от нынешнего министра обороны, не находится под западными санкциями, указало Reuters. Кроме того, Лю Чжэньли - один из немногих китайских руководителей, обладающих боевым опытом. Он принимал участие в пограничных боях с вьетнамскими войсками в 1986 году.
В середине сентября газета Financial Times , сославшись на источники, знакомые с разведданными США, сообщила об отстранении Ли Шанфу. До этого СМИ обратили внимание, что глава Минобороны КНР якобы не появлялся на публике две недели и отказался от встречи с военными Вьетнама. В Соединенных Штатах предположили, что министр обороны Китая находится под следствием по подозрению в коррупции.
Информацию об исчезновении Ли Шанфу прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Она заявила, что ведомству ничего об этом неизвестно.