«Преступники! Предатели». Немцев разозлил внешний вид Шольца в резиновых сапогах

В публикации назвали приезд Шольца второй попыткой поднять проблему наводнения на уровень канцлера, отметив, что в отличие от своего визита в Нижнюю Саксонию он решил предстать перед народом в резиновых сапогах ради политических очков. Государственный деятель явно пытался показать, что он близок к народу, а также продемонстрировать уверенность согражданам, отметило издание.

Только местные жители не оценили простоту стиля Шольца, а также не обрадовались его визиту. Возмущенные люди кричали, чтобы он возвращался домой. Канцлера не смутил холодный прием. Он занимался тем, что показывал свои резиновые сапоги фотографам.

Германия столкнулась с масштабными паводками в конце 2023 года. Плотины из-за мощных ливней не справились с водными массами, многие реки по всей стране вышли из берегов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Шольц вряд ли лишится кресла канцлера из-за скандалов и падения рейтинга доверия, но при этом не исключил проведения возможных досрочных выборов в 2024 году. По его словам, немцы не смогут добиться его отставки, а вот США - вполне, так как американские власти не устраивала позиция Германии по поводу помощи Украине.