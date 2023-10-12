Пресс-секретаря Байдена устроила скандал на брифинге

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На брифинге Нельсон спросил Карин Жан-Пьер, почему она уже давно не дает ему задать вопрос. На это пресс-секретрарь ответила, что и сегодня не даст слова журналисту.

«Вам должно быть стыдно за это. Внесение в черный список одной из крупнейших и наиболее читаемых газет нашей страны свидетельствует о неуважении к свободным и независимым средствам массовой информации, Карин. Это свидетельствует о презрении к свободной и независимой прессе», - возмутился репортер New York Post.

По словам Стивена Нельсона, последний раз ему давали слово брифинге Белого дома в мае, другому журналисту New York Post - в июле.

В августе Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети X от имени президента США Джо Байдена. Через полчаса сообщение удалили, но скриншот распространился в Интернете.