Пресс-секретарь Белого дома опозорилась при попытке выгородить Байдена

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Журналисты спросили Жан-Пьер, не вызывает ли беспокойство поведение Байдена и есть вероятность повторения ситуации. На что пресс-секретарь попыталась пошутить, что тоже часто пересказывает истории.

«Президент выступал на мероприятии по сбору средств, и он говорил от всего сердца. <…> Для него это всегда невероятно эмоционально. <…> Он пережил невероятно трудное время, когда принимал решение включиться в предвыборную гонку», - оправдывала шефа Жан-Пьер.

Представитель Белого дома заявила, что Байден верил, что может продвинуть США, чтобы они достигли наилучшего результата, он верил, что на карту поставлена американская демократия. Жан-Пьер добавила, что не обсуждала этот случай с президентом.