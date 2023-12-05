05 декабря 2023, 05:37

Пресс-секретарь Байдена сбежала с брифинга после неудобного вопроса

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг, когда ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC. Журналисты так и не получили внятного ответа. Об этом сообщило издание The Daily Caller

Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн спросил ее, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес. Карин Жан-Пьер ответила, что она не видела последний отчет комитета палаты представителей по надзору.

По ее словам, она могла бы отправить журналиста по этому вопросу к своим коллегам из офиса адвоката Белого дома. После этого пресс-секретарь закрыла папку с записями и сошла с трибуны.

В отчете комитета, заинтересовавшего журналистов, говорилось о том, что Хантер Байден каждый месяц отправлял платежи своему отцу. Деньги шли с банковского счета, который он использовал для получения средств от деловых партнеров в Китае.

Расследование комитета инициировали для того, чтобы выяснить вероятную вовлеченность американского президента в бизнес-операции своих родственников.

Ранее журналисты назвали жестоким назначение Байдена на второй срок из-за его психики.

США Белый дом в США Джо Байден
05 декабря 2023, 06:46
Тоннели ХАМАС вместе с боевиками затопят морской водой — СМИ
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа уничтожат при помощи морской воды. Армия обороны Израиля готова затопить тоннели вместе с боевиками. Окончательное решение еще не приняли из-за возможных обрушений, сообщила газета The Wall Street Journal.

К середине ноября израильские военные завершили монтаж не меньше пяти больших насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев «Аль-Шати». Их мощность - тысячи кубометров воды в час. Такая система способна за несколько недель затопить тоннели водой из Средиземного моря.

Источники газеты в американской администрации заявили, что ЦАХАЛ готов таким способом уничтожить разветвленную сеть боевиков под сектором Газа. Однако окончательное решение еще не приняли из-за возможных катастрофических последствий. В Израиле не знают, насколько герметичны эти тоннели, не повредит ли поток воды трубопроводы и не обрушит ли грунт. Существует опасность, что в почву попадут опасные вещества, которые спрятали в этих тоннелях.

Израильское руководство запустило консультации с США, которые поддержали стремление уничтожить движение ХАМАС. Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар заявил о планах бороться с боевиками в любой стране мира.

Конфликт Израиля и Палестины
05 декабря 2023, 04:37
Лула да Силва пригласит Путина на саммит G20 в Бразилию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его российский коллега Владимир Путин получит приглашение саммит G20, который пройдет в этой стране в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Слова латиноамериканского лидера привела бразильская газета Correio Braziliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», - заявил Лула да Силва.

Политик не стал оценивать решение МУС и добавил, что, если Путин решит принять участие в G20, он знает, «что может произойти, а может и не произойти».

Бразилия, в отличие от России или США, признает юрисдикцию МУС.

В сентябре Лула да Силва заявил, что планирует приехать на саммит БРИКС в Россию, а также пригласит Путина на саммиты G20 и БРИКС в Бразилии. Политик добавил, что, пока возглавляет Бразилию, Владимира Путина не задержат в этой стране в связи с ордером МУС. На это нет «ни единого шанса».

Бразилия G20 Международные отношения Владимир Путин БРИКС
05 декабря 2023, 03:33
Переговоры по финансированию Украины провалились в США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Республиканской и Демократической партиям США не удалось достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом. В ходе переговоров обсуждалось согласование запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня, сообщил телеканал NBC News.

По словам представителей конгресса, республиканцы пригрозили заблокировать запрос главы Белого дома на обеспечение безопасности и иностранную помощь, если не произойдут «адекватные иммиграционные изменения».

Все попытки политических оппонентов договориться привели к еще более «глубоким разногласиям». Демократы осознали, что республиканцы не желают или не пойдут на компромисс, резюмировал один из собеседников телеканала.

Ранее стало известно, что сенат конгресса США может провести голосование по запросу Байдена на выделение помощи Киеву и Израилю не ранее 11 декабря. Однако голосование могут задержать из-за разногласий между республиканцами и демократами.

США Украина Джо Байден
05 декабря 2023, 03:28
Новая оговорка Байдена сделала его звездой мемов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден снова попал в нелепую ситуацию. Он оговорился во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Слова американского лидера вызвали волну шуток и мемов, написало издание Newsweek.

На церемонии Байден поздравил одну из лауреатов - рэпера Куин Латифу.

«Она получила „Золотой глобус“ и Прайм-тайм премию „Враг“», - заявил американский президент, спутав название премии «Эмми» со словом enemy (враг).

Впрочем, Байден заметил свою ошибку и в ответ на смех публики самоиронично добавил: «Это же я!» Журналисты собрали самые интересные комментарии пользователей после оговорки президента.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», - пошутил один из них.

«Поговорим об оговорке по Фрейду», - предложил другой.

«Лучше, чем сказать „клизма“, что звучит по-английски еnema», - сыронизировал пользователь.

В июле Байден заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории». Так, комментируя конфликт на Украине, американский президент просто запутался в названиях двух стран.

США Джо Байден

Новости по теме