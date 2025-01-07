07 января 2025, 03:02

«Преодолеет любую ПРО». Северная Корея запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

Unsplash
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Главное управление ракетостроения Северной Кореи успешно испытало новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции. За пуском снаряда наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Главное управление ракетостроения Северной Кореи успешно испытало новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции. За пуском снаряда наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство ( ЦТАК ).

Ракету запустили с полигона к северу от Пхеньяна. Снаряд пролетел около 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, и достиг высоты почти в 100 километров. Затем он точно поразил цель у восточного побережья.

ЦТАК отметило, что в двигателе ракеты использовали новые композитные материалы на основе углеродного волокна. Снаряд, как утверждает агентство, может «легко пробивать любую плотную систему противовоздушной обороны, нанеся противнику серьезный удар».

Наблюдавший за пуском ракеты Ким Чен Ын назвал ее «мощным оружием», который позволит КНДР «противостоять угрозам безопасности, исходящим от враждебных сил».

Reuters отметило, что КНДР провела испытания менее чем за две недели до возвращения в должность избранного президента США Дональда Трампа, который ранее проводил беспрецедентные личные встречи с Ким Чен Ыном и неоднократно заявлял об их личных отношениях.

Кроме того, это был и первый запуск ракеты Северной Кореей с 5 ноября. Он совпал с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею.

В конце осени 2024 года КНДР также провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19».

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Оружие
07 января 2025, 04:04
В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков рухнувшего в Актау самолета
РИА «Новости»
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Бразильский центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) извлек данные из черных ящиков рухнувшего в Актау самолета. Об этом сообщило агентство Reuters.

В настоящее время расследование крушения авиалайнера «Азербайджанских авиалиний» сосредоточено на расшифровке информации, хранящейся в двух важнейших бортовых самописцах - голосового регистратора кабины пилота CVR и регистратора данных о полете FDR.

CVR записывает аудиозаписи разговоров пилотов и диспетчеров воздушного движения. FDR фиксирует широкий спектр параметров полета, включая высоту, скорость и производительность систем самолета.

Сотрудники CENIPA извлекли данные с обоих аппаратов. Информацию переправили властям Казахстана, расследующим крушение.

Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Бразилию 30 декабря. В этой стране производят самолеты этой марки. Предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау казахстанские власти намерены представить в течение следующих 30 дней.

Казахстан Бразилия Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
07 января 2025, 03:58
Четыре человека погибли из-за зимнего шторма в США
Global Look Press
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Минимум четыре человека погибли из-за зимнего шторма, который обрушился на США. Об этом написали на сайте NBC News.

По сообщению издания, зимний шторм переместился на восток из долины Огайо в центральную часть побережья Атлантики. В этом районе начался сильный снегопад.

«По меньшей мере четыре человека погибли в нескольких штатах из-за погодных условий», - сообщило издание.

В Канзасе выпало почти 45 сантиметров снега, в некоторых районах на севере штата Нью-Йорк высота снежного покрова достигает 1,8 метра. Без света остались более 300 тысяч абонентов.

Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури. Он будет действовать до конца 7 января.

Из-за зимнего шторма задержали или отменили свыше 2,3 тысячи рейсов. Больше всего отмененных полетов зафиксировали округе Колумбия.

Снежная буря в США может сопровождаться рекордными за 10 лет снегопадами, сообщили «Известия». Снегопады могут сопровождаться порывами ветра до 80 километров в час.

США Вашингтон Шторм Снегопад
07 января 2025, 01:06
Семилетний мальчик пять дней выживал в кишащем львами парке в Зимбабве
РИА «Новости»
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Семилетнего мальчика, заблудившегося в кишащем львами парке в Зимбабве, нашли живым и невредимым спустя пять дней после пропажи. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Семилетний Тинотенда Пуду вышел из своего дома 27 декабря и отправился в национальный парк Матусадона, не подозревая о его опасностях. По некоторым данным, в этом районе Зимбабве обитают более 40 львов, слоны, зебры и крокодилы.

После того, как мальчик не вернулся домой, местные рейнджеры, члены общины и полиция республики начали совместную поисковую операцию, в ходе которой 30 декабря спасатели обнаружили следы ног Тинотенды, а на следующий день нашли его самого.

Представитель местного управления по охране парков и дикой природы страны отметил, что по оценкам специалистов, ребенок прошел около 50 километров по национальному парку, полному львов, от своей деревни до места, где его нашли.

«Все это время он питался дикими фруктами и выкапывал небольшую ямку вдоль берега реки, чтобы получить доступ грунтовым водам для питья, - этот метод используется в районах, подверженных засухе», - рассказал представитель парка журналистам.

После спасения Тинотенду доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

«Мы безмерно благодарны отважным рейнджерам парка, неутомимому сообществу Ньяминьями, которые каждый день били в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал их звук и смог вернуться домой, и всем, кто присоединился к поискам. И прежде всего, мы благодарим Бога за то, что он оберегал Тинотенду и благополучно вернул его домой. Это подтверждение силы единства, надежды, молитвы и несгибаемости», - написала в соцсети Х член парламента Зимбабве Мутса Муромбедзи.

Ранее в джунглях Колумбии живыми нашли четверых детей через месяц после крушения самолета, на котором дети летели со своей матерью. Самому младшему ребенку на тот момент было всего 11 месяцев.

Спасатели Природа Африка Дети Больницы Животные Парки
06 января 2025, 23:59
США приняли неожиданное решение по Сирии
Unsplash
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Американские власти сняли санкции в отношении ряда финансовых операций с новыми сирийскими властями. Смягчены условия операций по денежным переводам, соответствующую информацию распространила пресс-служба Минфина США на официальном сайте ведомства.

Министерство выдало генеральную лицензию, которая позволяет определенные транзакции с новым сирийским правительством. Документ разрешает и некоторые продажи энергоносителей.

«Конец жестокого и репрессивного правления Башара Асада дает Сирии и ее народу уникальную возможность восстановиться. В этот переходный период министерство финансов продолжит поддерживать гуманитарную помощь и ответственное управление в Сирии», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Оппозиционные правительству Башара Асада боевики взяли власть в Сирии 8 декабря. Уже в январе страну посетили главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро. Немецкое издание Tagesschau позднее объяснило визит Бербок конкуренцией с Россией.

США Сирия Санкции Захват власти в Сирии

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