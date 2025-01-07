«Преодолеет любую ПРО». Северная Корея запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

Главное управление ракетостроения Северной Кореи успешно испытало новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции. За пуском снаряда наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство ( ЦТАК ).

Ракету запустили с полигона к северу от Пхеньяна. Снаряд пролетел около 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, и достиг высоты почти в 100 километров. Затем он точно поразил цель у восточного побережья.

ЦТАК отметило, что в двигателе ракеты использовали новые композитные материалы на основе углеродного волокна. Снаряд, как утверждает агентство, может «легко пробивать любую плотную систему противовоздушной обороны, нанеся противнику серьезный удар».

Наблюдавший за пуском ракеты Ким Чен Ын назвал ее «мощным оружием», который позволит КНДР «противостоять угрозам безопасности, исходящим от враждебных сил».

Reuters отметило, что КНДР провела испытания менее чем за две недели до возвращения в должность избранного президента США Дональда Трампа, который ранее проводил беспрецедентные личные встречи с Ким Чен Ыном и неоднократно заявлял об их личных отношениях.

Кроме того, это был и первый запуск ракеты Северной Кореей с 5 ноября. Он совпал с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею.

В конце осени 2024 года КНДР также провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19».