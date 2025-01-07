Премьеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана встретятся для обсуждения вопроса границ

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд предложил купить у США Аляску. Об этом сообщил телеканал CTV News.

Политик сделал шутливое заявление в ответ на идею избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вхождении Канады в состав Америки.

«Знаете, я хочу сделать президенту Трампу встречное предложение: давайте мы купим Аляску?» - сказал Даг Форд и предложил заодно присоединить к стране Миннеаполис с Миннесотой.

Однако политик добавил, что «это просто невозможно». Канада является суверенной страной, а ее жители такие же гордые, как и американцы. Форд выразил надежду, что две страны смогут превратиться в крепость и доказать, что они самые богатые, самые сильные и самые процветающие в мире.

Трамп ранее призвал Канаду стать 51-м штатом США, чтобы раз и навсегда улучшить взаимоотношения. По его мнению, объединение могло бы устранить некоторые торговые пошлины.