Премьеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана встретятся для обсуждения вопроса границ
Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев проведет встречу со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана Кохиром Расулзодой и Абдуллой Ариповым. Переговоры пройдут 8 января, сообщило РИА «Новости».
По данным пресс-службы киргизского правительства, главной темой встречи станет вопрос общих границ. Премьеры обсудят достигнутые ранее соглашения.
«Трехсторонняя встреча пройдет на точке стыка государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», - отметили в пресс-службе.
Ранее генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев анонсировал появление новой расчетной единицы или собственной валюты. Он подчеркнул, что эта работа находится на стадии обсуждения.
В ШОС входят Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Казахстан, Иран, Индия, Пакистан и Белоруссия. Ермекбаев уточнил, что платежные системы стран организации сейчас плотно связаны с другими валютами. Он также не исключил, что входящие в ШОС государства в будущем упростят визовый режим, «Газета.ru».