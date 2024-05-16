16 мая 2024, 15:12

Премьеру Словакии проведут еще одну операцию

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо проведут еще одну операцию. Об этом сообщило издание Pravda.

«Брюшное кровотечение у Фицо остановлено, но его ждет операция на бедре», - отметили авторы материала.

Фицо принимает лекарства, разжижающие кровь. Как уточнили журналисты, эти препараты могут вызвать проблемы. О чем именно идет речь, авторы не указали.

Покушение на убийство премьера Словакии совершили 15 мая. Фицо вышел с заседания правительства, когда из толпы в него несколько раз выстрелили. Политика доставили в больницу на вертолете. Стрелявшим оказался 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в умышленном покушении на убийство премьер-министра.

Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии. Его жизнь находится под угрозой , несмотря на действия врачей.

Убийства Больницы Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 15:35
«Прекрасный цветок». Си Цзиньпин высказался о российской музыке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Национальная музыка России и Китая является сокровищем мировой цивилизации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил о китайской традиции выражать свои чувства с помощью музыки и восхитился российской музыкальной культурой.

«Русская музыкальная культура глубока и обладает огромной притягательной силой. Национальная музыка двух стран - прекрасный цветок в саду мировой цивилизации», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Лидер Китая добавил, что артисты обеих стран исполнят на концерте различные произведения, в том числе знаменитые песни «Подмосковные вечера» и «Катюша».

Ранее издание Ura.ru обратило внимание, что организаторы переговоров президента Владимира Путина и Си Цзиньпина украсили столы антуриумами. Эти цветы являются китайским символом изобилия и гостеприимства. Согласно традициям Китая, растения благоприятно влияют на привлечение прибыли и создают миролюбивую и доброжелательную атмосферу.

Песни Россия Музыка Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 14:58
Арест схваченного в Нагорном Карабахе Варданяна вновь продлили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бизнесмен, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян проведет в СИЗО еще пять месяцев. Суд в Азербайджане продлил арест, сообщила РБК его российский адвокат Виктория Бурковская.

Варданяна схватили в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению. Его арест продлили в январе на четыре месяца, а теперь - еще на пять. Бурковская заявила о необоснованности решения суда.

«Как представители защиты мы считаем это решение незаконным и необоснованным», - сказала она.

Следователь, по словам Бурковской, оба раза заявлял, что расследование не успели завершить. Адвокат сообщила, что по Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджана заседание суда смогут назначить еще через шесть-девять месяцев, а, значит, Варданян проведет в изоляторе больше года.

Его обвинили в финансировании терроризма, пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В апреле Варданяну разрешили позвонить родным. Он пожаловался на изоляцию и отсутствие медпомощи.

Задержания Аресты Нагорный Карабах Азербайджан
16 мая 2024, 14:32
Китай поддержал Россию в вопросах обеспечения суверенитета
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Китайская сторона поддерживает Россию в ее усилиях по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом указали в совместном заявлении КНР и РФ об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху по случаю 75-летия дипломатических отношений двух государств. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности», - указали в совместном заявлении.

Также в Китае заявили, что выступают против вмешательства других стран во внутренние дела России. Президент Владимир Путин прибыл в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином , встретился с премьером Госсовета республики Ли Цяном.

Кремль Отношения Россия Китай
16 мая 2024, 14:28
«Давление не сработало». Эксперт — о заявлении России и КНР об углублении отношений
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин после переговоров подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это говорит о том, что давление Запада не сработало, рассказал 360.ru политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Заявление носит политический характер. Оно доказывает, что Россия и Китай остаются союзниками, несмотря на то давление, которое оказывают на нас. Несмотря на те угрозы, которые используют против китайцев. Сейчас китайцев очень уговаривают, давят: „Не будьте союзниками России“. Вот заявление показывает - давление не сработало», - подчеркнул эксперт.

По его словам, в партнерство входит экономическое, транспортно-логистическое и военно-техническое взаимодействие.

«Индия или Китай проложат окончательную стабильную дорогу для своих товаров на запад континента. И многие политические процессы, которые сейчас идут, в том числе и войны, идут именно для того, чтобы замедлить или ускорить строительство своего транспортного коридора», - отметил Журавлев.

В будущем Россия и Китай могут начать новые громкие проекты.

«Россия чем еще хороша для Китая - мы прекрасная точка для вложения капитала. Сейчас в мире очень мало мест, где вложение капитала было бы рентабельно. Сейчас все играют на заемные деньги, а, значит, всем нужна не просто прибыль, а прибыль выше процента по займу. А таких, которые дают выше процента по займу, очень мало», - объяснил политолог.

Запад негативно отреагирует на подписание российско-китайского заявления. Позитивной реакции стоит ждать от Вьетнама, Индии, БРИКС и Глобального Юга в целом.

Россия и Китай смогли выстроить прочные отношения , основанные на взаимном уважении. Сотрудничество двух государств вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил Путин.

Отношения Россия Запад Китай

Новости по теме