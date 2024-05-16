Премьеру Словакии проведут еще одну операцию

«Брюшное кровотечение у Фицо остановлено, но его ждет операция на бедре», - отметили авторы материала.

Фицо принимает лекарства, разжижающие кровь. Как уточнили журналисты, эти препараты могут вызвать проблемы. О чем именно идет речь, авторы не указали.

Покушение на убийство премьера Словакии совершили 15 мая. Фицо вышел с заседания правительства, когда из толпы в него несколько раз выстрелили. Политика доставили в больницу на вертолете. Стрелявшим оказался 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в умышленном покушении на убийство премьер-министра.

Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии. Его жизнь находится под угрозой , несмотря на действия врачей.