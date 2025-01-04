Премьера Словакии Фицо нашли в дорогом отеле во Вьетнаме

В течение последних 14 дней после поездки в Москву Фицо выходил на связь при помощи видеороликов.

По интерьеру позади премьера в одном из них журналисты выяснили, что запись сделали в номере отеля во Вьетнаме. В СМИ указали, что стоимость ночи в Capella Hanoi - шесть тысяч долларов.

В аппарате правительства Словакии отказались комментировать эту информацию. В отеле звонок журналистов сначала направили в номер, а потом заявили, что гостя там нет.

Фицо открыто возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского об остановке транзита газа. Он направил письмо руководству ЕС с просьбой обратить внимание на этот факт и заявил, что поддержка Украины не должна быть вредной и саморазрушительной для Европы.

Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили - он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.