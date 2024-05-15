Премьера Словакии доставили в реанимацию

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Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Политика доставили в больницу Гандлова на вертолете. Когда Фицо доставили в медучреждение, он был в сознании. Жизненные функции премьера стабилизировали.

Посте того, как Фицо оказали первую помощь, его транспортировали в другое медучреждение, более высокого уровня, сообщило агентство Reuters. Медики оценивают его состояние как «очень тяжелое».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение. Покушение на премьера также шокировало Евросоюз и союзников стран-членов НАТО в Центральной Европе.

Ранее стало известно, что стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо прятался в толпе. Он пытался скрыться, но его задержали очевидцы и охрана.