Премьер Японии умолчал о том, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму

«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее», - сказал Кисида.

За все свое выступление премьер ни разу не упомянул, войска какой страны сбросили атомную бомбу на Японию. При этом политик отметил, что цель его государства заключается в том, чтобы достигнуть «мира без ядерного оружия».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила постпреда Японии в ООН Мицуко Сино в неуважении к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Она отметила, что японский дипломат, когда говорила, что не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянула, кто именно совершил эти удары.