14 августа 2024, 10:36

Премьер Японии Кисида отказался отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП

РИА «Новости»
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок в качестве председателя Либерально-демократической партии, но отвечать на вопрос о преемнике не стал. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Я надеюсь, что следующим председателем станет человек, который продолжит проводить реформы для решения проблем и восстановит доверие к власти», - отметил Кисида.

В ходе экстренной пресс-конференции он подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, объяснив, что для демонстрации новой партии важным шагом станет его отход в сторону.

Также Кисида заявил, что планирует оставаться в политике и поддерживать нового главу партии. Выборы нового председателя ЛДП состоятся в сентябре.

Ранее японский премьер-министр во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы решил не упоминать, что бомбу сбросили США.

Япония
14 августа 2024, 10:32
В сентябре в России отключат один из облачных сервисов Google
Unsplash
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Американская компания Google отключит один из своих облачных сервисов BigQuery в России с 9 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале компании Softline, сославшись на уведомления для российских пользователей.

Представители российской IT-компании отметили, облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжают работать. Компания планирует отключить только BigQuery.

Сервис работает более 10 лет и используется для обработки больших массивов информации. Сейчас BigQuery является единой платформой для анализа и обработки данных.

Ранее Google отключил монетизацию для российских блогеров на YouTube-платформе. Компания деактивирует все аккаунты AdSense, местоположением в которых указана РФ. Представители Google пояснили, что такие аккаунты больше не смогут получить прибыль, а июльский заработок блогерам выплатят между 21 и 26 августа.

Google
14 августа 2024, 07:30
В США забеспокоились из-за военных учений России и Китая
РИА «Новости»
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Совместные российско-китайские военные учения вызвали беспокойство в Соединенных Штатах из-за неготовности к растущему взаимодействию двух стран. Об этом написали в New York Times.

Россия совместно с Китаем провела совместные учения «Морское взаимодействие - 2024». Они прошли в середине июля в акватории Южно-Китайского моря.

«Их растущее [военное] взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», - отметили авторы материала.

По данным журналистов, стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) долгие годы не учитывала возможное военное взаимодействие России и Китая. Стратегическое партнерство РФ и КНР становится весомым противовесом проамериканским блокам в АТР, заметили авторы статьи.

Россия и Китай провели недавно совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями. Также отечественные ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6K пролетали над северной частью Тихого океана.

США Военные учения Военные Россия Китай
14 августа 2024, 04:45
На АЭС «Фукусима-1» произошла новая утечка радиоактивной воды
Unsplash
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На северо-востоке Японии в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Она стекла в подвал и не покинула пределы станции, сообщил телеканал NHK.

Специалисты 9 августа зафиксировали в одном из резервуаров аномальное снижение уровня воды. Они сделали замеры в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива и не нашли отклонений. При помощи робота выяснили, что около 25 тонн жидкости вытекли через дренажные отверстия в подвал и остались в пределах здания.

Компания-оператор станции TEPCO приостановила подачу новой воды. По ее подсчетам, это не приведет к проблемам - температура в бассейне может подняться лишь до 46 градусов. В течение недели опять запустят робота, чтобы найти место и причину утечки.

Крупная утечка воды с радионуклидами на АЭС «Фукусима-1» произошла в феврале, сообщили «Известия». Опасные вещества могли попасть в почву.

Япония АЭС
14 августа 2024, 02:47
«Боятся правды». В Ирландии назвали истинную причину блокировки российских СМИ в Европе
РИА «Новости»
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Евросоюз запретил вещание российского телевидения из-за нежелания слушать альтернативную версию возникновения конфликта на Украине. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз заявил в соцсети X, что Запад не заинтересован в плюрализме мнений.

Евросоюз запретил вещание российского телевидения из-за нежелания слушать альтернативную версию возникновения конфликта на Украине. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз заявил в соцсети X , что Запад не заинтересован в плюрализме мнений.

«Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам. <…> Они боятся правды», - сказал он.

Боуз напомнил, как в 2022 году Евросоюз остановил вещание Russia Today. По его мнению, такие запреты очень показательны.

Несмотря на запрет вещания и удаление приложения из Google Play , европейцы продолжили смотреть RT. Они получали контент через соцсети и другие площадки. В Евросоюзе заблокировали также YouTube-каналы таких СМИ, как Sputnik, НТВ, ТАСС и РИА «Новости».

Журналистика Европа Санкции Запад Евросоюз Телевидение

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