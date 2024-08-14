Премьер Японии Кисида отказался отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП

«Я надеюсь, что следующим председателем станет человек, который продолжит проводить реформы для решения проблем и восстановит доверие к власти», - отметил Кисида.

В ходе экстренной пресс-конференции он подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, объяснив, что для демонстрации новой партии важным шагом станет его отход в сторону.

Также Кисида заявил, что планирует оставаться в политике и поддерживать нового главу партии. Выборы нового председателя ЛДП состоятся в сентябре.

Ранее японский премьер-министр во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы решил не упоминать, что бомбу сбросили США.