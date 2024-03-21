Премьер Венгрии Орбан поздравил Путина с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Как сообщило РИА «Новости», он направил ему письмо с предложением продолжить межгосударственное сотрудничество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Как сообщило РИА «Новости» , он направил ему письмо с предложением продолжить межгосударственное сотрудничество.
«Рад тому, что сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации», - написал он.
Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что Венгрия стоит на стороне мира и считает диалог важнейшим условием.
Официальные протоколы голосования на выборах президента доставили в ЦИК 21 марта.
Итоговая явка на выборах президента Росси с учетом ДЭГ составила 77,49%. Действующий лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Глава государства заверил, что приложит все усилия для оправдания доверия проголосовавших за него россиян.
Ранее египетский лидер Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил Путина с победой. Он пожелал своему успехов и процветания, а российскому народу - большего прогресса.