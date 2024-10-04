04 октября 2024, 20:34

Премьер Таджикистана Расулзода озаботился ситуацией с мигрантами в России

РИА «Новости»
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Таджикистан обеспокоился ситуацией с мигрантами в России, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода. По его мнению, в РФ наблюдается «повсеместное нарушение прав и свобод» таджикских граждан, сообщил ТАСС.

«Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», - заявил Расулзода.

По его словам, граждан Таджикистана якобы часами и даже днями задерживают на границе при въезде в Россию. В то же время российские работодатели нуждаются в работниках из республики, уточнил премьер.

Зампред правительства Марат Хуснуллин анонсировал конец нелегальной миграции. По его словам, трудовые ресурсы в России нужны, однако все процедуры будут проводить исключительно в рамках закона.

Мигранты Россия Таджикистан
04 октября 2024, 15:48
Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ и газовым месторождениям
Global Look Press
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Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям Израиля, если тот попытается атаковать Иран. Об этом сообщило агентство Mehr.

Замкомандующего КСИР адмирал Али Фадави подчеркнул, что Иран способен поразить сразу все израильские источники энергии, и призвал Израиль не «совершать ошибку».

Ранее, по данным телеканала Al Jazeera, Иран предупредил США , что не будет соблюдать одностороннюю сдержанность и даст «неординарный» ответ на любую попытку Израиля атаковать.

В среду начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил об атаках на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада».

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля
04 октября 2024, 03:56
«Спустя 56 лет». Маврикий объявил о завершении деколонизации страны
Global Look Press
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Возвращение в состав Маврикия архипелага Чагос завершило «деколонизацию» страны. Об этом заявил премьер-министр республики Правинд Джагнат, его слова передало РИА «Новости».

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», - написал премьер на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию хештэгами «Чагос» и «Маврикий».

Накануне Великобритания сообщила, что достигла договоренности с Маврикием о передаче республике суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсиа с расположенной на нем британо-американской военной базой.

Чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии назначили редактора и телеведущую Ираду Зейналову. Журналистка отказалась от телевидения ради дипломатии.

Великобритания Африка Военные
04 октября 2024, 02:45
Слушание по теракту на «Северных потоках» состоится в ООН
РИА «Новости»
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В Совбезе ООН по запросу российской стороны состоится заседание по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Слушания состоятся в 17:00 по московскому времени, сообщило постпредство России при организации.

«Четвертого октября - в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теракту на „Северных потоках“», - сообщили дипломаты.

В Германии неоднократно высказывались за восстановление поврежденных российских газопроводов. В конце сентября об этом заявил сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Крупалла. Он назвал обе ветки важными артериями для немецкой промышленности. Его поддержал однопартиец Штеффен Котре. По его мнению, восстановление «Северных потоков» определенно стоит возможных усилий.

В Совбезе ООН по запросу российской стороны состоится заседание по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Слушания состоятся в 17:00 по московскому времени, сообщило постпредство России при организации.

Газопровод Северный поток — 2 Международные отношения Россия ООН Северный поток
04 октября 2024, 00:05
Евросоюз призвали готовиться к войне с Россией
РИА «Новости»
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Евросоюзу стоит начать наращивать военный потенциал для возможной войны с Россией. Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, сообщило агентство Bloomberg.

Андрюс Кубилюс, дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что Евросоюзу необходимо подготовиться к военному противостоянию с Россией, которое, по его мнению, произойдет через шесть-восемь лет.

ЕС также нужно увеличить производство оружия и боеприпасов. Кубилюсу предстоит пройти слушание по утверждению на новый пост первого еврокомиссара по обороне и космосу.

Это назначение вызвало недоумение российского политолога. Он отметил, что на должность назначили политика «далеко не космической державы».

Литва Войны Россия Евросоюз

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