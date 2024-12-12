12 декабря 2024, 08:33

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал личным долгом посетить Москву в День Победы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом отправиться в Москву в День Победы в 2025 году. Об этом он заявил в беседе с газетой Folha de S.Paulo.

По его словам, жители Словакии понимают, что в Европе смогли победить фашистов благодаря участию СССР.

Ранее президент России Владимир Путин официально пригласил Роберта Фицо на празднование Дня Победы в Москве. Политик согласился.

До этого, в октябре, он заявил о готовности приехать в российскую столицу на День Победы. А летом словацкий премьер напомнил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом.

Он подчеркнул, что поколение политиков Словакии, которые говорят правду о Второй мировой войне, до сих пор остается сильным.

Вторая мировая война СССР Россия Словакия Москва
12 декабря 2024, 07:27
В Финляндии раскритиковали решение ЕС по укреплению границ с Россией
Unsplash
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Решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении денег на укрепление границ стран Евросоюза с Россией навсегда убьет экономику Восточной Финляндии. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Так он прокомментировал заявление фон дер Ляйен о передаче 170 миллионов евро государствам ЕС, которые граничат с Россией. Деньги нужны для противодействия угрозам, которые якобы исходят от нее.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу [с Россией] закрытой, убивая экономику Восточной Финляндии», - сказал профессор.

Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что НАТО концентрирует силы на границах России и Белоруссии, чтобы расположить там системы для тактического ядерного оружия. По его словам, стратегическая ситуация в Европе ухудшилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Евро Финляндия Европа Россия Евросоюз НАТО Урсула фон дер Ляйен
12 декабря 2024, 04:37
В США отреагировали на слухи о дронах над Нью-Джерси, выпущенных с иранского «корабля-матки»
Unsplash
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Пентагон опроверг утверждение конгрессмена о том, что за крупными беспилотниками, замеченными над Нью-Джерси в последние недели, стоит иранский «корабль-матка». Об этом сообщило ABC News.

С середины ноября в ночном небе над центральной и северной частью Нью-Джерси, в том числе вблизи военного объекта, неоднократно замечались крупные беспилотники. Утром в среду, 11 декабря, государственные и местные власти собрались на закрытое совещание с представителями Министерства внутренней безопасности для обсуждения этого вопроса.

Кто именно управляет дронами, остается неясным. При этом количество беспилотников также варьируется, от четырех до 180 за ночь. Беспилотники «работают скоординированно», власти не считают, что речь идет о любительских аппаратах.

«В ФБР заявили, что реальной угрозы нет, однако они летают над критически важной инфраструктурой, а их точки отправления и назначения остаются неизвестны», - отметил мэр города Монтвейл, штат Нью-Джерси, Майк Гассали.

Член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю раскритиковал бюро за неспособность определить принадлежность беспилотников. Он же предположил, что их запускают с «иранского корабля-матки».

Заявление политика опроверг Пентагон. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что никакого иранского корабля у берегов Соединенных Штатов нет. По ее словам, пока нет и доказательств того, что активность беспилотников координируется какой-либо страной.

Ранее в октябре 2024 года таинственные дроны заметили и над военными базами США в штате Вирджиния.

США Пентагон Беспилотники Корабли Иран
12 декабря 2024, 02:24
Закрытая встреча ядерной «пятерки» состоялась в Дубае
РИА «Новости»
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Первая полноценная официальная встреча представителей ядерной «пятерки» в рамках годового председательства Китая прошла в Дубае. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Встреча «пятерки», в состав которой входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, состоялась 4 декабря, однако МИД Китая сообщил о ней лишь 10 декабря. Такой разрыв во времени связывают с тем, что общее коммюнике страны-участницы согласовывают до мельчайших нюансов.

Главной темой встречи стали ядерные доктрины.

«Стороны провели откровенное обсуждение тему ядерных доктрин. Этот диалог сейчас является своевременным и служит цели углубления понимания ядерных доктрин друг друга для исключения недопонимания и просчетов», - рассказали в МИД Китая.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание ракетной системы «Орешник» свело к минимуму необходимость использовать ядерное оружие. Россия не ужесточает ядерную доктрину, она ее совершенствует, сказал он

Ядерное оружие США Великобритания Россия Оружие Франция Китай Дубай
12 декабря 2024, 00:09
Стало известно, сколько денег Абхазия нашла для бюджетников
РИА «Новости»
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Государственным служащим Абхазии выплатят зарплаты за прошедший ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба, его процитировало РИА «Новости». 

Средства выделят из федерального бюджета. Первыми деньги получат сотрудники оборонного ведомства республики, полицейские и работники других силовых структур. Всего на эти цели Абхазия направит 230 миллионов рублей. Выплаты заработных плат сотрудникам здравоохранения, образования и учреждений культуры в регионах обеспечат уже местные бюджеты. Власти Абхазии 6 декабря заявили о почти полной остановке финансирования с российской стороны. Из-за этого республика не может найти деньги в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России. Руководство Абхазии направило запрос о предоставлении финансовой помощи в адрес главы российского правительства Мишустина. Пока республика ответа на этот запрос не получила.

Электричество на всей территории Абхазии пропало 11 декабря. В республике остановилась Ингурская ГЭС.

Абхазия Россия Зарплаты Деньги

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