Премьер Словакии Роберт Фицо назвал личным долгом посетить Москву в День Победы

Пентагон опроверг утверждение конгрессмена о том, что за крупными беспилотниками, замеченными над Нью-Джерси в последние недели, стоит иранский «корабль-матка». Об этом сообщило ABC News.

С середины ноября в ночном небе над центральной и северной частью Нью-Джерси, в том числе вблизи военного объекта, неоднократно замечались крупные беспилотники. Утром в среду, 11 декабря, государственные и местные власти собрались на закрытое совещание с представителями Министерства внутренней безопасности для обсуждения этого вопроса.

Кто именно управляет дронами, остается неясным. При этом количество беспилотников также варьируется, от четырех до 180 за ночь. Беспилотники «работают скоординированно», власти не считают, что речь идет о любительских аппаратах.

«В ФБР заявили, что реальной угрозы нет, однако они летают над критически важной инфраструктурой, а их точки отправления и назначения остаются неизвестны», - отметил мэр города Монтвейл, штат Нью-Джерси, Майк Гассали.

Член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю раскритиковал бюро за неспособность определить принадлежность беспилотников. Он же предположил, что их запускают с «иранского корабля-матки».

Заявление политика опроверг Пентагон. Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что никакого иранского корабля у берегов Соединенных Штатов нет. По ее словам, пока нет и доказательств того, что активность беспилотников координируется какой-либо страной.

Ранее в октябре 2024 года таинственные дроны заметили и над военными базами США в штате Вирджиния.