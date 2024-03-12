Премьер Швеции объявил о планах защитить Готланд от России

«Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения. <…> Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего», - сказал премьер.

До сих пор, по словам Кристерссона, страна обеспечила себе лишь незначительное военное присутствие на Готланде. Лидеры стран Северной Европы и Балтии сочли это критической уязвимостью Североатлантического альянса. Премьер допустил наращивание военной группировки на острове и размещение подводных лодок.

Остров Готланд находится в 330 километрах от Калининграда. Европейские журналисты сравнили его с гигантским авианосцем и заявили, что эту территорию сделают центром переброски войск НАТО.