07 ноября 2023, 12:04

Премьер Румынии предрек засилие «копий Путина» в Европе при проигрыше Украины

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Если Украина проиграет России, в Европе наберут вес популистские силы. Такое мнение выразил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, сообщило агентство Bloomberg.

Он призвал европейские страны объединиться, чтобы помочь Украине. Политик обещал и дальше поддерживать ВСУ, в том числе на фоне эскалации израиле-палестинского конфликта. При этом, по его словам, противостояние на Ближнем Востоке завершится раньше, чем украинский вопрос.

«Можете ли вы представить, сколько похожих на [президента России Владимира] Путина политиков мы получим среди европейских популистов [в случае проигрыша Украины]?» - задался вопросом Чолаку.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский посетил Румынию. Республиканский сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать румынское меньшинство на Украине и «вернуть территории» страны.

Также президент должен был выступить в румынском парламенте. Однако мероприятие отменили. Многие депутаты, по данным портала G4Media , позитивно восприняли эту новость.

Европа Украина Румыния
07 ноября 2023, 13:25
Предстоящий визит Путина в Казахстан объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Казахстан никак не связана с другими международными контактами соседнего государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Это абсолютно самостоятельное измерение. Визит никак не связан с какими-то другими контактами Казахстана», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что поездка Путина в Казахстан станет очень важной для развития двусторонних отношений обеих стран.

«Визит очень важен с точки зрения развития комплекса двусторонних отношений России и Казахстана», - добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Путин посетит республику 9 ноября. Вместе с коллегой Касым-Жомартом Токаевым он примет участие в форуме, обсудит перспективы сотрудничества стран, глобальные и региональные проблемы, а также работу на площадках евразийских объединений.

Казахстан Дмитрий Песков Международные отношения Россия Владимир Путин
07 ноября 2023, 11:25
Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
РИА «Новости»
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Заявление властей Израиле о применении ядерного оружия вызвало много вопросов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Вопрос номер один - получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия?» - спросила она.

Также дипломат задалась вопросом, почему на это не реагируют международные организации, в том числе МАГАТЭ. Подобные заявления со стороны Израиля выносят эскалацию конфликта на другой уровень, добавила Захарова.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал одним из возможных вариантов развития ситуации сброс атомной бомбы на сектор Газа. Также он выступил против передачи любых гуманитарных грузов в анклав.

После этого высказывания израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства. Он сообщил, что армия еврейского государства не собирается атаковать Газу ядерным оружием.

Ядерное оружие Израиль Мария Захарова Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 11:07
ЦАХАЛ объяснил нанесение удара по зданию близ больницы «Аль-Кудс» в Газе
РИА «Новости»
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Израильские военные нанесли удар по зданию с боевиками ХАМАС близ больницы «Аль-Кудс» в Газе. Это, как считают в ЦАХАЛ, привело к вторичным взрывам.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля, пресс-служба ЦАХАЛ указала, что военнослужащие обнаружили боевиков ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице «Аль-Кудс».

Оттуда, по информации израильских военных, боевики собирались совершить атаку. Для нанесения удара по ним задействовали самолет ВВС Израиля.

Вслед за ударом произошли вторичные взрывы. Это, как пояснили в пресс-службе, свидетельствует о наличии оружия ХАМАС в гражданской зоне.

О том, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает ЦАХАЛ добраться до них , ранее заявлял представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
07 ноября 2023, 10:52
Израиль захватил опорный пункт ХАМАС с ракетами и разведданными
Unsplash
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Военный опорный пункт палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа перешел под контроль Армии обороны Израиля. Военнослужащие обнаружили в нем противотанковые ракеты, пусковые установки и материалы разведки, сообщил ЦАХАЛ.

Войска отчитались об успехах за сутки. На севере сектора Газа захватили военный опорный пункт с противотанковыми ракетами, пусковыми установками, другими вооружениями и материалами разведки.

Армия поразила десятки минометных установок ХАМАС, посты, стратегические объекты и противотанковую ракетную ячейку из 10 человек, которая действовала возле места расположения наземной группировки ЦАХАЛ. В здании рядом с больницей «Аль-Кудс» , по данным израильской армии, забаррикадировались несколько боевиков. По ним нанесли удар с воздуха.

Сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в город Газа в ближайшие дни, сообщила газета Haaretz. О полном окружении анклава стало известно 5 октября.

Конфликт Израиля и Палестины

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