Премьер Нидерландов заявил, что хочет занять пост генсека НАТО

«Такая роль была бы интересна, поскольку даст возможность в течение нескольких лет вносить вклад в развитие ситуации на международной арене в период серьезных глобальных изменений», - сказал он.

Рютте выразил интерес к работе на международной позиции, но его возможности на данный момент ограничены в связи с небольшим количеством вакансий.

«Если такая возможность появится, даже через несколько лет, я буду открыт для нее», - резюмировал Рютте.

Он также отметил, что на международные позиции претендуют много женщин.

Ранее экс-начальник отдела операций и планирования командования сил быстрого реагирования НАТО Бьяджо ди Грация призвал генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга уйти в отставку из-за Украины.