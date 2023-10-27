Премьер Нетаньяху не подписал план наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

«Одна из причин - желание единогласного одобрения операции со стороны членов чрезвычайного правительства», - сообщило издание.

Данный орган власти сформировали совместно с представителями оппозиции после нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Нетаньяху стал опасаться, что после самостоятельного одобрения плана общественное доверие к его персоне резко упадет. Кроме того, премьер боится обвинений в свой адрес в случае провала наступления.

NYT отметила, что напряженная обстановка в израильском правительстве вызвана разногласия между Нетаньяху и другими политиками. А премьер хочет добиться освобождения всех заложников, полностью уничтожив ХАМАС, указало издание. Но пока что он не смог найти баланс между двумя целями.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о серьезных последствиях наземной операции Израиля. Политик призвал решать разногласия мирным путем, возобновив процесс урегулирования ситуации на Ближнем Востоке под эгидой ООН.