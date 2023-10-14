Премьер Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что был бы рад принять в своей стране президента России Владимира Путина. С таким предложением политик обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко на встрече в рамках парламентского форума в Индии, сообщил ТАСС.
«Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии», - указала Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов.
Спикер Совфеда подчеркнула, что встреча с индийским премьером была короткой, но содержательной.
«Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания», - уточнила Матвиенко.
Она также заявила о заинтересованности России «в дальнейшем углублении российско-индийских отношений в разных сферах».
Делегация российского парламента во главе с Валентиной Матвиенко отправилась с визитом в Индию с 12 по 14 октября. Политические деятели РФ приняли участие в форуме P20 стран «Большой двадцатки».
Ранее Индию посещал министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД РФ стал участником саммита G20 в Нью-Дели.