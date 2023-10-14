Премьер Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии

Читайте нас в:

«Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии», - указала Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов.

Спикер Совфеда подчеркнула, что встреча с индийским премьером была короткой, но содержательной.

«Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания», - уточнила Матвиенко.

Она также заявила о заинтересованности России «в дальнейшем углублении российско-индийских отношений в разных сферах».

Делегация российского парламента во главе с Валентиной Матвиенко отправилась с визитом в Индию с 12 по 14 октября. Политические деятели РФ приняли участие в форуме P20 стран «Большой двадцатки».

Ранее Индию посещал министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД РФ стал участником саммита G20 в Нью-Дели.