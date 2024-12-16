Премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова отправили в отставку

Указ об увольнении премьера подписал глава государства Садыр Жапаров. Обязанности председателя кабмина лягут на первого зампреда кабмина Адылбека Касымалиева.

Президент страны назначил Акылбека Жапарова на должность Председателя Кабинета министров в октябре 2021 года. В сентябре этого года он получил Орден Дружбы - за вклад в развитие партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Россией и Киргизией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил начальника Генштаба Виктора Гулевича от должности. Его уволили в запас по возрасту.