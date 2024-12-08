Премьер-министр Сирии заявил о новом этапе в истории страны

Читайте нас в:

«В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма», - заявил он.

Сирийский премьер отметил, что последний раз контактировал с президентом Башаром Асадом вечером 7 декабря.

«В последний раз мы общались вчера вечером, я его оповестил о ситуации», - пояснил аль-Джаляли.

Асад, по его словам, отреагировал на доклад фразой «посмотрим завтра».

Аль-Джаляли добавил, что связался с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«Да, мы связались с Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий», - заявил премьер страны.

Часть министров, подчеркнул он, остались в Сирии. Аль-Джаляли уточнил, что, по его данным, речь идет о 18 главах министерств, связь есть минимум с половиной из них.

Президент страны Башар Асад, по информации СМИ, покинул страну в неизвестном направлении.

*Запрещенная в России террористическая организация.