Премьер-министр Гренландии высказал недовольство зависимостью от Дании

«Если мне нужно поговорить с лидером другой страны, то мне приходится приглашать посла Дании», - посетовал он на излишнюю зависимость.

При этом премьер-министр подчеркнул, что жители острова хотят быть гренландцами, а не датчанами или американцами. Однако Эгеде отметил, что Гренландия давно сотрудничает с Соединенными Штатами и продолжит это делать в будущем.

Ко всему прочему, премьер-министр добавил, что пока не общался лично с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее высказал намерения присоединить остров к США.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Штаты развертывают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное вооружение.