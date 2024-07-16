Премьер-министр Франции Атталь ушел в отставку

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Там отметили, что до формирования нового правительства действующий кабмин продолжит выполнять свои обязательства и закончит текущие дела.

После того, как новый состав парламента договорится о создании нового кабинета министров, действующие чиновники передадут свои посты.

Габриэль Атталь перейдет в Национальное собрание в качестве депутата после своего переизбрания в 10-м округе О-де-Сен.

Свое заявление об отставке с поста премьер-министра Франции Атталь подписал на следующий день после внеочередных парламентских выборов.

Но президент Макрон отказался ее принять и попросил главу правительства не покидать свое место «чтобы обеспечить стабильность в стране».