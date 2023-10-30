30 октября 2023, 16:38

Премьер Ливана пообещал не допустить втягивания страны в противостояние с Израилем

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Власти Ливана сделают все возможное, чтобы не допустить втягивания страны в противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом Agence France-Presse заявил премьер-министр Наджиб Микати.

Он пообещал всеми силами поспособствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. При этом Микати добавил, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта есть, несмотря на все старания ливанских властей.

«Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну», - подчеркнул он.

Ранее израильская армия нанесла артиллерийские и авиационные удары по территории Ливана. ЦАХАЛ получил разведданные о готовящемся обстреле израильского поселка Зарит. В связи с этим военные открыли огонь по террористической ячейке, располагавшейся у ливанской границы. В ответ на атаку боевики запустили ракету в сторону израильского населенного пункта Авивим.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
30 октября 2023, 15:45
Израиль обстрелял окрестности больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа — СМИ
unsplash.com
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Израильские военные самолеты выпустили серию ракет по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-эль-Хава к юго-западу от города Газы. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Авторы материала заявили, что таким образом Израиль попытался заставить искавших убежище людей двинуться на юг. Сейчас в больнице укрываются около 12 тысяч человек. Там также находятся 400 пациентов и сотни раненых.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» с утра 29 октября. Власти страны заранее уведомили руководство медучреждения об атаке.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в сектора Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Среди них - 3457 детей.

Обострение ситуации началось утром 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 октября 2023, 14:55
«Отрубили ей голову». Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук
Соцсети
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Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной палестинскими боевиками ХАМАС немки Шани Лук. Глава государства в интервью телеканалу Welt сообщил, что девушку обезглавили.

После нападения ХАМАС 22-летняя Лук пропала без вести. Позже выяснилось, что девушка мертва.

«Ее череп был найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», - сказал Герцог.

Президент Израиля выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, на границе Израиля и сектора Газа происходит настоящая бойня.

До этого гибель Шани Лук подтвердили в Министерстве обороны Израиля. В ведомстве рассказали, что девушку похитили с музыкального фестивали. Студентка подверглась пыткам и пережила невообразимые ужасы.

Мать похищенной немки поделилась, что девушка с рождения жила в Израиле. В Германию Шани приезжала несколько раз в год, чтобы навестить дедушку и бабушку.

Германия Израиль Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 14:40
«Другого варианта не существует». Песков прокомментировал призыв Сакса к США по России
Пресс-служба Кремля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные рассуждения сейчас редко встречаются, сообщило РИА «Новости».

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что у Украины есть огромные проблемы сразу в нескольких сферах: экономической, демографической, военной. Чтобы избежать полного краха страны, по мнению экономиста, Соединенным Штатам необходимо срочно изменить свою позицию и начать переговоры. В частности, признать Крым и новые регионы России, не расширять Североатлантический альянс на восток.

«Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того», - прокомментировал заявление Сакса Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что подобные рассуждения достаточно редкие, особенно в западном мейнстриме. Однако дискуссия «постепенно разгорается».

Ранее польский писатель Щепан Твардох рассказал, что бойцы ВСУ ненавидят украинского президента Владимира Зеленского. Солдаты жалуются на ощутимую нехватку вооружения и снарядов и не представляют, как в этих условиях добиться возвращения к границам 2014 года. Начатое летом украинское контрнаступление оказалось провальным.

К тому же ВСУ несут огромные потери. Только на Запорожском направлении украинская армия за неделю лишилась до 750 военнослужащих , 14 боевых бронемашин и 13 танков.

США Россия Украина
30 октября 2023, 14:35
Число погибших в секторе Газа превысило 8,3 тысячи с начала эскалации конфликта
unsplash.com
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Количество погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 8306. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта оказались 3457 несовершеннолетних, говорится в публикации.

Ранее детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) назвал нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке самой смертоносной эскалацией боевых действий в секторе Газа, свидетелем которой ООН была с 2006 года. Во вторник, 23 октября, Минздрав анклава сообщил, что жертвами ударов со стороны Израиля стали более пяти тысяч жителей сектора Газа.

Эскалация конфликта началась утром 7 октября. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи». Позже Израиль сообщил о полной блокаде сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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