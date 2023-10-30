Премьер Ливана пообещал не допустить втягивания страны в противостояние с Израилем

Он пообещал всеми силами поспособствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. При этом Микати добавил, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта есть, несмотря на все старания ливанских властей.

«Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну», - подчеркнул он.

Ранее израильская армия нанесла артиллерийские и авиационные удары по территории Ливана. ЦАХАЛ получил разведданные о готовящемся обстреле израильского поселка Зарит. В связи с этим военные открыли огонь по террористической ячейке, располагавшейся у ливанской границы. В ответ на атаку боевики запустили ракету в сторону израильского населенного пункта Авивим.