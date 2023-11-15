Премьер Канады Трюдо сбежал от протестующих из ресторана в Ванкувере

Очевидцы выложили в соцсетях видео с места событий. На них видно, как политик выходит из заведения, на несколько секунд премьер страны посмотрел в камеру.

Как сообщили авторы канала, манифестанты зашли в ресторан, когда Трюдо ужинал там. Люди кричали негативные лозунги в адрес политика, требовали прекратить огонь в секторе Газа и ухода премьера с поста.

Правоохранительные органы города отправили около 100 полицейских на защиту политика. О числе задержанных пока не сообщали.

Ранее один из канадцев отказался пожимать руку Джастину Трюдо во время встречи премьера с гражданами государства. Мужчина раскритиковал политика за финансовую помощь украинской стороне и заявил, что министр «потерял страну». Трюдо назвал обвинения жителя российской пропагандой и отметил, что такие заявления может говорить лишь тот, кто слушал выступления президента России Владимира Путина.