15 ноября 2023, 23:51

Премьер Канады Трюдо сбежал от протестующих из ресторана в Ванкувере

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Канадский премьер Джастин Трюдо сбежал из ресторана в Ванкувере из-за пропалестинских протестующих. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы выложили в соцсетях видео с места событий. На них видно, как политик выходит из заведения, на несколько секунд премьер страны посмотрел в камеру.

Как сообщили авторы канала, манифестанты зашли в ресторан, когда Трюдо ужинал там. Люди кричали негативные лозунги в адрес политика, требовали прекратить огонь в секторе Газа и ухода премьера с поста.

Правоохранительные органы города отправили около 100 полицейских на защиту политика. О числе задержанных пока не сообщали.

Ранее один из канадцев отказался пожимать руку Джастину Трюдо во время встречи премьера с гражданами государства. Мужчина раскритиковал политика за финансовую помощь украинской стороне и заявил, что министр «потерял страну». Трюдо назвал обвинения жителя российской пропагандой и отметил, что такие заявления может говорить лишь тот, кто слушал выступления президента России Владимира Путина.

Канада Протесты Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 22:47
СБУ возбудила дело против экс-депутата Рады после заявлений в адрес украинских военных
РИА «Новости»
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против бывшего депутата Рады Ирины Фарион после ее высказываний в адрес русскоязычных украинских военных. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион», - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Фарион сказала, что не считает украинцами тех бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке. Такое заявление вызвало волну недовольства среди граждан Украины и военнослужащих страны. Также бывший депутат опубликовала личные данные крымского студента, который поддерживал украинские власти.

В итоге женщину обвинили по четырем статьям украинского уголовного кодекса: «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Нарушение тайны переписки».

Ранее СБУ отстранила сотрудника , подравшегося с украинским военным из-за песни российского исполнителя Михаила Круга «Владимирский централ». Потасовка произошла в ресторане Винницы. Во время драки пострадали три человека, их госпитализировали.

Уголовное дело СБУ Военные Украина
15 ноября 2023, 22:42
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая самыми важными в мире
Li Xueren/XinHua
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Китайско-американские отношения являются «самыми важными» в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом, передало РИА «Новости».

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу. По его словам, конкуренция между странами не должна «стать переваливающим трендом».

При встрече политики пожали руки и ушли внутрь здания для дальнейшего диалога. На вопросы журналистов Байден не стал отвечать.

Байден принял Си Цзиньпина в поместье под Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. На эту встречу возлагают большие надежды, потому что обе страны не взаимодействовали после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань в прошлом году. Китай после этого приостановил контакты с США почти по всем направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона проследит за информацией о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Он отметил, что стремление США и Китая выстроить отношения не связаны с Россией.

США Международные отношения Китай
15 ноября 2023, 22:40
Встреча Байдена и Си Цзиньпина началась в Сан-Франциско
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В Сан-Франциско началась встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили журналисты Белого дома, их процитировало РИА «Новости».

Байден принимает Си Цзиньпина в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию встречи ведут американские телеканалы. После традиционного рукопожатия лидеры двух сверхдержав направились в зал для переговоров.

Американский лидер заявил, что для него «честь и удовольствие» принимать СИ Цзиньпина в Штатах. Байден отметил, что США и КНР должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

Американские спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи лидеров. Движение транспорта ограничили за 10 километров от имения Филоли, полиция блокирует демонстрантов на трассах.

Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что отношения КНР и США являются «самыми важными» в мире. Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу.

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
15 ноября 2023, 22:06
Глава ЮНИСЕФ пострадала в аварии по пути в сектор Газа
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Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП по дороге из Египта в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на представителя организации Куртиса Купера.

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП по дороге из Египта в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на представителя организации Куртиса Купера.

В публикации отметили, что авария случилась 14 ноября. В ходе ДТП глава детского фонда получила повреждения, но все равно продолжила поездку в Газу. Врачи осмотрели женщину и назначили лечение. В итоге она отложила визит в Израиль, где должна была встретиться с родителями детей, оказавшихся в заложниках.

«Мы полагаем, что по пути к [контрольно-пропускному пункту] „Рафах“ машина угодила в большую выбоину или пыталась ее избежать, из-за чего транспортное средство съехало в глубокий кювет и перевернулось на бок», - сообщил представитель фонда.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило тысячи ракет в сторону еврейского государства. Израильские военные начали в ответ обстреливать сектор Газа и запустили боевую операцию «Железные мечи». С момента эскалации в Газе погибли около 11,5 тысячи человек , 4,5 тысячи из которых - дети.

Израиль ДТП Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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