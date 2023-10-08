Премьер Израиля заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

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«Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей», - написал израильский премьер в соцсети.

Нетаньяху заявил, что Израиль вступает в «долгую и тяжелую войну», навязанную движением ХАМАС. В канцелярии премьера заявили, что приняли меры для уничтожения военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад».

Израиль анонсировал прекращение поставок электричества в сектор Газа. Нетаньяху призвал жителей анклава срочно покинуть территорию. Места, где скрываются боевики ХАМАС премьер пообещал превратить в руины.