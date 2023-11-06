Премьер Израиля отказал США в приостановке боевых действий в любом виде
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказал США в приостановке огня в секторе Газа, даже в формате гуманитарной паузы. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в блоге в Substack со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Запросы от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о „паузе“ в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством», - сказал журналист.
Херш отметил, что «режим прекращения огня» израильское руководство восприняло как «перерыв в бомбардировках». Военное руководство еврейского государства считает возможной приостановку боевых действий «только для перезарядки» систем оружия.
Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные полностью окружили сектор Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал к скорейшему введению режима прекращения огня в анклаве.