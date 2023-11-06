06 ноября 2023, 01:34

Премьер Израиля отказал США в приостановке боевых действий в любом виде

Unsplash
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказал США в приостановке огня в секторе Газа, даже в формате гуманитарной паузы. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в блоге в Substack со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Запросы от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о „паузе“ в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством», - сказал журналист.

Херш отметил, что «режим прекращения огня» израильское руководство восприняло как «перерыв в бомбардировках». Военное руководство еврейского государства считает возможной приостановку боевых действий «только для перезарядки» систем оружия.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные полностью окружили сектор Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал к скорейшему введению режима прекращения огня в анклаве.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 01:07
Зеленский начал подготовку к президентским выборам на Украине
Flickr
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Украинский президент Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента страны, которые назначили на 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в эфире телеканала «Эспрессо».

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что через год стране не понадобится много денег от Запада. Политик отметил, что экономика государства вырастет за счет возвращения беженцев домой, которые выйдут на работу и начнут платить налоги.

По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, иностранные союзники начали отдаляться от Зеленского. Например, в прошлом году журнал Time разместил портрет политика на главную страницу, а теперь снимки главы Украины «оказались в тени».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Владимир Зеленский Верховная рада Украина Выборы
06 ноября 2023, 00:37
ПВО не справляется. Шестой взрыв прогремел в ночной Одессе
Freepik
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Шестая партия «Гераней» прилетела по Одесскому порту. В городе не прекращаются взрывы, украинские СМИ фиксируют прилеты, а горожане пишут о постоянно шуме.

Шестая партия «Гераней» прилетела по Одесскому порту. В городе не прекращаются взрывы , украинские СМИ фиксируют прилеты, а горожане пишут о постоянно шуме.

Украинское ПВО не справляется с атакой российских ракет и беспилотников. Несмотря на кучную стрельбу установок, «Герани» прилетают в назначенные места.

Ночная серия ударов по стратегическим целям привела к уничтожению ряда объектов инфраструктуры.

Telegram-канал «Типичная Одесса» написал, что началась эвакуации работников порта. Пишут о взрывах в районе Таирова, Черемушки, Застава № 1, Краяна. В порту за несколько часов зафиксировали шесть прилетов.

Украинские Telegram-каналы пишут о выпущенной ракете ПВО, которая упала в черте города. На месте прилетов в Одессе поднимается дым, очевидцы сообщают о вторичных детонациях.

Одесса Взрывы Украина
06 ноября 2023, 00:34
«Железный купол» в Израиле дал сбой — ракета ПВО упала в жилом районе
Pixabay
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«Железный купол» в Израиле дал осечку. Одна ракета противовоздушной обороны рухнула в жилом районе Ришон-ле-Циона, расположенного в семи километрах от Тель-Авива. Об этом сообщил RT в Telegram-канале.

Также очевидцы заявили о мощном ракетном залпе по центру Израиля. В соцсетях появились видео с места ЧП, в кадр попал полет ракет. В регионе слышны сирены.

Ранее представитель ЦАХАЛ заявил, что военные полностью окружили сектор Газа. Он отметил, что палестинский анклав разделили войсками Израиля на две части - север и юг. Также стало известно, что израильские силы получили доступ к большому количеству подземных туннелей радикального движения ХАМАС в Газе.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна не прекратит атаковать анклав , пока ХАМАС не освободит заложников. Он отметил, что еврейское государство намерено идти до полной победы в войне и у него нет другого выбора.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 00:30
Трамп опередил Байдена по уровню поддержки избирателей в главных штатах — СМИ
РИА «Новости»
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Экс-лидер США Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке граждан в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на опрос, проведенный вместе с колледжем Сиена.

«Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания», - сказано в публикации.

Президент США смог опередить Трампа только в штате Висконсин - на два процентных пункта.

Авторы материала назвали перечисленные штаты главными для определения нового президента на выборах в 2024 году. Именно на их территории проживает большинство сомневающихся избирателей. Трамп и Байден являются одинаково популярными кандидатами.

Ранее Трамп заявил, что видел «шестилеток гораздо умнее Байдена». По мнению экс-лидера Штатов, его приемник некомпетентен и коррумпирован.

США Дональд Трамп Джо Байден Выборы

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